Due borse di studio per Mirko Masia, eliminato da Amici: studierà danza gratuitamente Francesca Bernabini ha mantenuto la promessa. Giudice nel corso della sfida di danza che aveva determinato l’uscita di Mirko Masia dalla scuola di Amici, è riuscita a garantire al ballerino due borse di studio perché possa studiare gratuitamente danza viste le difficoltà che aveva raccontato in tv e che avevano già spinto Alessandra Celentano a dargli una opportunità.

Ballerina, insegnante e critica di danza, Francesca Bernabini ha mantenuto la promessa fatta a Mirko Masia durante la sfida che aveva decretato la sua uscita da Amici 2021/2022. Lo conferma un video pubblicato su Witty Tv che mostra quanto accaduto a due settimane da quel momento.

La sfida persa da Mirko Masia

Mirko era stato voluto nella scuola da Alessandra Celentano. Per la prima volta nella storia del talent show, la maestra di danza aveva scelto un allievo perché colpita dalla sua vicenda personale e non dalle sue doti artistiche. Mirko aveva raccontato di non avere mai potuto studiare danza a causa di una serie di difficoltà economiche. Per dargli la possibilità di studiare, Alessandra lo aveva voluto nella scuola “con riserva”. A un mese dal suo ingresso, il ballerino aveva perso una sfida voluta da Veronica Peparini che aveva chiesto e ottenuto l’ingresso del ballerino Dario Schirone nella scuola a scapito di Mirko. A decidere l’esito della sfida era stata proprio Francesca Bernabini che, pur decretando la vittoria di Dario, aveva fatto a Mirko una promessa:

Per me entra Dario però voglio provare, nell’ambito delle mie conoscenze, a farti dare una borsa di studio perché tu possa continuare a studiare. Hai qualcosa dentro e, quando un ragazzo ha una passione, è giusto che possa coltivarla.

Le borse di studio offerte a Mirko Masia

A distanza di due settimane da quel momento, la donna ha mantenuto la parola data. Ha fatto quindi convocare Mirko ad Amici per consegnargli virtualmente le borse di studio per lui ottenute. “Ho cercato di mantenere la promessa che ti ho fatto. Ho visto dentro di te una passione, la voglia di andare avanti e sfondare. Non devo credere io in te, devi credere tu in te stesso. Mi piace mantenere le promesse e ho trovato per te due borse di studio”, ha detto la donna di fronte al ballerino, “Sono due opportunità che ho scelto tenendo conto di dove abiti. Non ti offro borse di studio che rischiano di metterti in difficoltà, quindi cambiare città e trovare un alloggio. Puoi rimanere a casa facendo il pendolare. Però te le devi conquistare. La prima ti è offerta dalla Mandala Dance Company che ha sede a Ladispoli. Ti offre un periodo super intensivo con tutti gli stili possibili. Se riuscirai a superare quel periodo, potrai accedere a un percorso più lungo e super professionalizzante. È un percorso cui si accede per audizione, quindi devi davvero conquistarlo. Da novembre ad aprile c’è un’altra borsa di studio della durata di 400 ore fino a luglio. Avrai la possibilità di studiare tutte le discipline. Ti consiglio di cominciare da domani”. “Le sono grato. È una opportunità bellissima e la sfrutterò”, l’ha ringraziata Mirko.