Gianluca Vacchi è entrato nell'immaginario del mondo dei social per i suoi video di grande intrattenimento. Raro è vederlo in un momento privato così duro come quello che ha condiviso di recente. La sua piccola Blu Jerusalema, la figlioletta di cinque mesi nata dal rapporto con la compagna Sharon Fonseca, è stata operata per correggere una pesante malformazione.

Le condizioni di Blu Jerusalema Vacchi

Blu Jerusalema è nata con la palatoschisi congenita, una malformazione genetica che colpisce un soggetto su mille, nella maggior parte dei casi di sesso femminile. Una malformazione che comporta e invalida il pieno contatto fra la zona del naso e della bocca. In foto, la piccola ha anche una vistosa fasciatura al braccio. Questo è il messaggio di Gianluca Vacchi. L'artista lo ha scritto in tre lingue diverse.