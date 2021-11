Dr. Brain, la nuova serie coreana su AppleTV+ che prova a battere il successo di Squid Game Dal 4 novembre su AppleTV+ è disponibile una nuova serie coreana, Dr.Brain, ispirata all’omonimo webtoon e con Lee Sun-kyun, già premiato per Parasite. Il protagonista è il neuroscenziato Sweon che esplora il metodo del “brain sync”, la sincronizzazione cerebrale, alla ricerca di ricordi. Con il suo mix di thriller e psicologia, riuscirà a battere il successo di Squid Game?

A cura di Elisabetta Murina

Hackerare il cervello umano alla ricerca di ricordi. Sincronizzare le proprie onde cerebrali con quelle dei deceduti per ricostruire quanto accaduto in un sospetto incidente in cui ha perso la famiglia. Questa è la missione del neuroscenziato Sweon, protagonista della nuova serie coreana Dr Brain, disponibile dal 4 novembre su AppleTV+. Un thriller psicologico-fantascientifico diviso in 6 episodi (uno a settimana), tratto dall'omonimo webtoon di Hongjacga e con Lee Sun-kyun, già premio Oscar in Parasite. Questa nuova produzione made in Corea prende la strada che già Hellbound (la nuova serie presto su Netflix) sta cercando di percorrere: battere il successo internazionale di Squid Game. Ce la farà?

Di cosa parla Dr. Brain

Disponibile dal 4 novembre su AppleTv+, Dr.Brain racconta la storia del neuroscenziato Sewon (Lee Sun-kyun) e del suo insolito metodo sperimentale, il brain sync (sincronizzazione cereb). Per indagare sulla misteriosa tragedia in cui la sua intera famiglia ha perso la vita, il medico cerca di sincronizzare le proprie onde celebrali con quelle dei suoi cari, alla ricerca di ricordi che possano servire da indizio. Questo esperimento, però, causa effetti anche sulla sua mente, distorcendo la realtà che lo circonda e mescolando i ricordi.

Dr. Brain vuole battere il successo di Squid Game

Dopo il successo mondiale di Squid Game, sono diverse le produzioni televisive coreane che ambiscono allo stesso risultato, già disponibili alla visione o quasi pronte per esserlo. Una di queste è senza dubbio Dr.Brain (dal 4 novembre su AppleTV+), che grazie alla regia di Kim Jee-woon e all'interpretazione di Lee Sun-kyun (già premiato per Parasite) sembra avere una buona chance di conquistare un pubblico così vasto. Psicologia, fantascienza e la giusta dose di suspence sono elementi che insieme creano qualcosa di inaspettato, che esplora un mondo poco noto agli spettatori italiani. Non sono da meno, però, gli ingredienti messi in campo da Hellbound, la nuova serie Netflix che sarà disponibile dal 19 novembre: horror e fantascienza si mixano alla giusta dose di violenta, con morti sanguinose e creature misteriose. Entrambe ispirate a un webtoon, con regia e attori non alle prime armi, riusciranno a superare l'effetto Squid Game?