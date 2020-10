Giovedì 22 ottobre va in onda una nuova puntata di Doc – Nelle tue mani. Rai1 trasmetterà l'undicesimo e il dodicesimo episodio della serie tv con Luca Argentero e Matilde Gioli, intitolati rispettivamente Cause ed effetti e L'imprevisto. Le anticipazioni svelano che Andrea Fanti continuerà a indagare su quanto accaduto poco prima dello sparo che gli ha sconvolto la vita. La verità è sempre più vicina. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni puntata del 22 ottobre

Nell'undicesimo episodio, intitolato, Cause ed effetti la verità su Sardoni inizia a venire a galla. Andrea, infatti, riesce a ritrovare la cartella clinica del paziente morto per un errore medico. Fanti, ripartendo proprio da questo tassello, tenta pian piano di ricordare cosa è accaduto poco prima che lo sparo sconvolgesse la sua vita e cancellasse dodici anni di ricordi. Marco Sardoni trema. Sa perfettamente di essere lui il responsabile della morte del giovane. Se la verità saltasse fuori, Sardoni sarebbe radiato dall'Ordine dei Medici. Così, quando Andrea chiede il suo aiuto, non ha alcuna intenzione di collaborare. Lo stesso fa Agnese. C'è maretta tra Alba e Riccardo, ma anche tra Gabriel ed Elisa le cose non procedono per il verso giusto.

Il passato di Riccardo Bonvenga

Nel dodicesimo episodio di Doc – Nelle tue mani, intitolato L'imprevisto, un incidente ferroviario sconvolge l'Italia. Così, i medici si prodigano per accogliere i feriti. Il reparto di Medicina Interna diventa un Pronto Soccorso improvvisato. Si tratta di una gravissima emergenza e i medici sono chiamati a lavorare giorno e notte per salvare più vite possibili. Tra i feriti che vengono trasportati in ospedale c'è una ragazza che Riccardo conosce molto bene. Un capitolo del suo passato, che Bonvenga riteneva ormai chiuso, si riapre inaspettatamente.

Il cast di Doc – Nelle tue mani, attori e personaggi

Luca Argentero interpreta Andrea Fanti; Matilde Gioli interpreta Giulia Giordano; Gianmarco Saurino interpreta Lorenzo Lazzarini; Sara Lazzaro interpreta Agnese Tiberi; Raffaele Esposito interpreta Marco Sardoni; Alberto Malanchino interpreta Gabriel Kidane; Silvia Mazzieri interpreta Alba Patrizi; Pierpaolo Spollon interpreta Riccardo Bonvenga; Simona Tabasco interpreta Elisa Russo; Elisa Di Eusanio interpreta Teresa Maraldi; Giovanni Scifoni interpreta Enrico Sandri; Beatrice Grannò interpreta Carolina Fanti; Pia Lanciotti interpreta Fabrizia Martelli.