Come ogni mese, ecco le novità in arrivo sulla piattaforma streaming di Disney plus. La piattaforma disponibile in Italia dal 24 marzo 2020 racchiude i contenuti Disney, Pixar, Marvel e National Geographic, ma a partire dal 23 febbraio 2021 si arricchisce anche dell'offerta di Star, un nuovo canale destinato a un pubblico più generalista e "adulto". Di seguito, le prossime uscite su Disney Plus Italia, con le date e il calendario della programmazione aggiornato.

Disney+, cosa vedere a febbraio 2021: i film in uscita

Tra i film in arrivo, segnaliamo lo sbarco della pellicola Il diritto di contare, storia vera di un gruppo di donne che offrirono un apporto fondamentale alla Nasa per le missioni Apollo. Per i più piccoli, arriva invece Flora & Ulisse, commedia avventurosa sull'amicizia tra una bambina e uno scoiattolo.

5 febbraio

Il sogno di Jerome

12 febbraio

Colpa delle stelle

19 febbraio

Il diritto di contare

Flora & Ulisse

26 febbraio

La leggenda di Frozen

Le serie TV in arrivo a febbraio 2021 su Disney Plus

Oltre al prosieguo di WandaVision, il catalogo delle serie si arricchisce proprio in virtù dei contenuti di Star, che prevede l'aggiornamento dell’app per cui il parental control di Disney+ permetterà ad adulti e bambini di separare i contenuti che si possono vedere sulla piattaforma. Si potranno stabilire dei limiti di accesso specifici per determinati profili sulla base della classificazione dei titoli e aggiungere anche un PIN per bloccare i profili che hanno accesso a contenuti adatti a un pubblico adulto (qui tutte le schede sulle serie tv di Star).

12 febbraio

I Simpson – Stagione 31

23 febbraio

Lost

24

X-Files

Prison Break

Atlanta

Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane

I Griffin

How I Met Your Mother

Black-ish

Big Sky

Love, Victor

26 febbraio

Mickey Go Local (corti animati)

Disney Plus, le novità in catalogo per San Valentino

In occasione del 14 febbraio, Disney+ rende omaggio alla Festa degli Innamorati con una selezione di film dedicati all'amore, per tutti i gusti e le età. Oltre al già citato Colpa delle stelle, storia di un amore adolescenziale che trionfa su un destino tragico, i titoli consigliati sono i seguenti: