Sui canali televisivi e web di Mediaset non si parla che di Svegliati amore mio, la nuova fiction con Sabrina Ferilli, pompatissima sui social e anche dai programmi televisivi, in primis quelli dell'amica Maria De Filippi. Diodato ha però voluto intervenire con una precisazione sul suo brano Fai rumore, utilizzato in uno dei trailer della serie.

Le parole di Diodato

Il cantante ha spiegato che il suo celebre pezzo, vincitore del Festival di Sanremo 2020, in realtà non appare nella soundtrack della fiction ma è stata utilizzata soltanto per il promo: "Visto che me lo state chiedendo in tanti vengo a dirvi che Fai Rumore non è nella colonna sonora della fiction "Svegliati amore mio". È stata autonomamente utilizzata per il trailer. Si può fare. Un personale in bocca al lupo anche visti i temi trattati vicini alla mia città". Svegliati amore mio va in onda da mercoledì 24 marzo per tre puntate, trasmesse ogni mercoledì in prima serata su Canale 5.

La trama e il cast di Svegliati amore mio

Diretta dai coniugi Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Svegliati amore mio vede Sabrina Ferilli nei panni di Nanà, una madre coraggio che lotta per il diritto alla salute di sua figlia. Alla ragazzina viene diagnosticata la leucemia e i protagonisti non tardano ad associare la sua vicenda e quella di altri bambini del posto che si sono ammalati all'inquinamento prodotto dalla vicina acciaieria. Benché la serie sia ambientata nel 2002 in una località del Sud Italia non precisata e non faccia riferimento a casi specifici, è evidente come la tematica che ha ispirato la storia sia il caso dell'Ilva di Taranto. Lo stesso Diodato, originario della città pugliese, vi ha fatto riferimento nel suo tweet. Il ricchissimo cast comprende, oltre alla Ferilli, Ettore Bassi, Massimo Popolizio, Francesco Arca, Iaia Forte, Francesco Venditti, Emanuele Salce, Catena Fiorello.