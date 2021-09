Dinner Club: come vedere gratis la serie tv di Carlo Cracco in streaming su Amazon Prime Video

Da venerdì 24 settembre sarà disponibile su Amazon Prime Video “Dinner Club”, il nuovo travelog di Carlo Cracco. Il noto Chef, insieme a 6 concorrenti, andrà in giro per l’Italia alla scoperta delle tradizioni culinarie del Bel paese. Il format, prodotto da Banijay Italia, prevede sei puntate e ogni puntata sarà ambientata in un luogo d’Italia poco conosciuto. Per vedere gratuitamente le prime 6 puntate è sufficiente registrarsi con il proprio account personale su Amazon Prime Video. Ecco come come fare.