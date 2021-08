Il ritorno di Carlo Cracco in tv con Dinner Club, il nuovo show di Amazon Prime Video Sta per arrivare, a partire dal prossimo 24 settembre, il nuovo show di Amazon Prime Video. Si tratta di “Dinner Club”, la serie in sei puntate che decreta il ritorno di Carlo Cracco in tv. Al suo fianco, in questo avventuroso viaggio tra sapori e culture, ci saranno anche noti attori italiani: da Pierfrancesco Favino a Valerio Mastandrea, da Sabrina Ferilli a Luciana Littizzetto.

A cura di Ilaria Costabile

Carlo Cracco, finalmente, è tornato a deliziare il pubblico con uno show tutto nuovo, pronto a soddisfare il palato anche dei più scettici. Si tratta di "Dinner Club", progetto di Amazon Prime Video, che nulla ha a che vedere con i soliti cooking show a cui siamo stati abituati finora. A chi era mancato nelle vesti di temibile giudice di Masterchef, a partire dal prossimo 24 settembre, lo chef milanese tornerà a capo di un'insolita combriccola di noti attori italiani, per farci scoprire le bellezze culinarie, e non solo, del Bel Paese.

Da Carlo Cracco a Diego Abatantuono e Sabrina Ferilli

Il noto chef, infatti, non sarà solo. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura nei posti più incredibili dell'Italia, assaggiando le prelibatezze locali, ci saranno Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Diego Abatantuono, Fabio De Luigi e, infine, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. Cosa faranno, quindi, una volta ritrovatisi insieme? Sarà compito di Carlo Cracco accompagnare i suoi ospiti in questo viaggio culinario, alla scoperta di tradizioni e sapori, ma soprattutto della bellezza di trascorrere del tempo in piacevole compagnia. Non mancheranno momenti ironici, ma anche avventurosi, che metteranno alla prova i protagonisti, come si evince dal primo trailer lanciato da Amazon Prime che ci fa assaporare i primi momenti di questa nuova avventura.

Uno show diverso dal solito

La serie, prodotta da Banijay Italia, verrà distribuita in 240 Paesi a partire dal 24 settembre. Strutturata in sei puntate sarà un perfetto mix tra un travel e un cooking show, dove personaggi inediti si metteranno alla prova diventando protagonisti in prima persona accanto ad uno degli chef più amati di sempre. Dopo l'addio a MasterChef, la parentesi di Hell's Kitchen e la brevissima durata dello show Rai "La mia Cucina", Cracco è pronto a tornare nelle vesti di mentore, non più di giudice, pronto a farsi veicolo di nuove conoscenze e culture attraverso un indimenticabile e avventuroso viaggio nei sapori.