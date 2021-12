Davide Silvestri sulla sfuriata di Alex Belli: “Prima si è accertato che la porta rossa fosse chiusa” Davide Silvestri svela quello che potrebbe essere un retroscena sulla sfuriata di Alex Belli. A suo dire, infatti, l’attore si sarebbe accertato che la porta rossa fosse chiusa, prima di tentare di lasciare il Grande Fratello Vip.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la sfuriata di Alex Belli davanti alla porta rossa, non sono mancate le reazioni dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Alcuni vipponi non hanno creduto a quella scena e hanno rimarcato come sia possibile uscire senza troppe sceneggiate se si ha la ferma intenzione di farlo. Tra i più critici, Davide Silvestri.

Davide Silvestri non crede alla "sceneggiata" di Alex Belli

Fuori dalla casa del GF Vip, Andrea Zelletta ha commentato con queste parole la furia di Alex Belli davanti alla porta rossa: "Comunicazione di servizio. Oltre all’entrata/uscita principale volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte". Secondo quanto riporta Biccy.it, anche Davide Silvestri non avrebbe creduto al tentativo di Alex Belli di abbandonare il Grande Fratello Vip. A Francesca Cipriani ha confidato:

“La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta. In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia".

La battuta di Davide ad Alex Belli

Nonostante Alex Belli dica di aver deciso di uscire dalla casa, Davide Silvestri è convinto che durante la puntata in onda stasera, lunedì 13 dicembre, l'attore comunicherà di voler continuare il suo percorso al Grande Fratello Vip:

"Poi dice che non resta. Ma io lo vedo il Belli che alla fine mi dice che rimane. Lui certo che resterà qui, tanto lo fa per fare scena, io ho smesso di credergli. Dai ma ancora non hai capito? Tu ancora che gli dai retta, è ovvio che resterà”.

Quando Alex li ha raggiunti, secondo Biccy.it, Davide Silvestri non avrebbe avuto alcun problema a lanciargli una frecciatina al vetriolo: “Vai a fare un’altra scena davanti alla porta rossa. Prima però vai di nuovo in confessionale a chiedere di bloccartela“.