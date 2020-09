Denis Dosio è uno dei grandi protagonisti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Diventato famoso grazie a "Il Collegio", è subito diventato una delle star del web più amate, un influencer seguito molto sia su YouTube, sia su Instagram che TikTok. Nelle prime giornate del format, si è subito fatto segnalare come un personaggio interessante tutto da seguire. Ecco perché conosciamo più da vicino la vita privata dello youtuber amatissimo dalle generazioni più giovani.

Denis Dosio fidanzato con Aurora Celli, le voci sul gossip

Denis Dosio è stato al centro di un gossip con la tiktoker e influencer Aurora Celli. Il video e la canzone "Fatti a regola d'arte" ha influenzato questo pettegolezzo, ma i due dopo una bruciante passione avrebbero già rotto. La Tiktoker, seguita da un milione e mezzo di follower, ha trovato l'amore con Nicolò, che in passato è stato fidanzato con la creator Marika D'Antonio. Su Aurora Celli, Denis Dosio non ha mai confermato: "Una ragazza mi ha fatto quasi perdere la testa. Se si tratta di Aurora Celli? Accipicchia quante cose volete sapere. Mi spiace, non posso assolutamente svelare il nome di questa ragazza. Vorrei che la gente si appassionasse alla storia e restasse con il fiato sospeso. Sennò sarebbe come andare al cinema e sapere già la fine del film”.

Denis Dosio è attualmente single

Fatte queste considerazioni, si può concludere che Denis Dosio è attualmente single. È entrato nella casa del Grande Fratello Vip con la testa libera da ogni pensiero e da ogni legame. Non si può escludere che il diciannovenne non possa trovare l'amore all'interno della casa del Grande Fratello, sebbene sia molto difficile perché non ci sono coetanee. Lui non sembra avere problemi su questo aspetto: "Nessuna coetanea? Non importa, non mi faccio problemi. Se poi dovessi rimanere tre mesi, con tutto il testosterone che ho in circolo, sarà difficile stare buono".