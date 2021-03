Nel corso della puntata odierna di Domenica Live, la fidanzata di Francesco Oppini, Cristina Tomasini, ha parlato del rapporto che ha con lui in una intervista che ha contemplato anche la presenza della suocera, Alba Parietti. Si è parlato, ovviamente, della partecipazione al Grande Fratello Vip di Francesco Oppini e del fatto che lei, in quanto fidanzata, ha cercato di non esporsi mai e di fargli fare un'esperienza quanto più netta e tranquilla possibile. In collegamento anche il papà Franco Oppini che ha dichiarato di non vedere l'ora di diventare nonno.

Le parole di Cristina Tomasini

Cristina Tomasini ha spiegato la sua scelta: "Preferivo restare un passo indietro a tutto". Tutti si chiedevano perché fosse sparita dalla scena, lei ha rivelato: "Ho preferito non espormi". Anche se ci sono stati alcuni comportamenti che all'interno della casa non le sono piaciuti:

Come i comportamenti con Dayane, ad esempio. Capire determinate intimità che si creano nella Casa dall’esterno non si capisce, ma non mi sono voluta scagliare contro di lei cosa che potevo ma non ho voluto un confronto. Ho aspettato la sua uscita per confrontarmi con lui in privata sede.

Chi è Cristina Tomasini

Cristina Tomasini ha 36 anni e ha collaborato con Lotus per la Lotus Cup Italia. L'incontro con Francesco Oppini è avvenuto proprio nel mondo dei motori nel 2018: "Cristina è la mia vita, il mio piedistallo, sono innamoratissimo", dichiarò Francesco Oppini. La scelta di terminare il Grande Fratello nei termini prestabiliti è stata fatta anche e soprattutto pensando a lei. Bergamasca, grandi occhi verdi e capelli scuri, il sorriso che non manca mai, la vita di Cristina Tomasini è sempre stata lontano dai riflettori. La coppia convive a Bergamo, hanno un gatto tutto nero di nome Mirto. Da due anni insieme, i due sono inseparabili e cullano il sogno di sposarsi prima o poi.