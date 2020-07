Cristina Parodi rientra in Rai da una porta secondaria. La conduttrice ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram che presenterà la finale del Premio Campiello (qui i nomi dei finalisti), che verrà trasmessa su Rai 5 il prossimo 5 settembre. Per lei si tratta di un ritorno a casa, dopo un anno sabbatico durante il quale ha smaltito le due stagioni difficili di Domenica In e La Prima Volta, programmi televisivi che non solo non hanno riscosso grande favore da parte del pubblico, ma sono diventati anche oggetto di attacchi, critiche e contestazioni di stampo politico che esulavano da un aspetto meramente televisivo.

Il premio Campiello in onda su Rai5

Il ritorno di Cristina Parodi su Rai5 avrà certamente un significato particolare per Cristina Parodi dopo i mesi difficili vissuti al fianco del marito di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, tra le città più colpite dagli effetti del Covid che ha certamente vissuto un inverno drammaticamente indimenticabile. Esperienza che ha raccontato nelle scorse settimane, durante le quali è stata spesso in collegamento con trasmissioni di approfondimento, come ad esempio Non è l’Arena, Tagadà, La Vita in Diretta, per raccontare il dramma che stava vivendo la città nella quale vive, oramai, da 25 anni.

La proposta di Sky per Cristina Parodi

La serata di premiazione finale per il prestigioso premio letterario si svolgerà per la prima volta in Piazza San Marco a Venezia. La location è stata annunciata lo scorso 3 luglio dall'organizzazione e all'appello mancava solo il nome della presentatrice. Cristina Parodi torna dunque alla corte della Rai e non è escluso che questo evento possa significare l'inizio di una nuova fase della sua carriera, dopo essere stata in predicato per passare a Tv8, dove si faceva il suo nome per il morning show Ogni Mattina, poi affidato ad Alessio Viola e Adriana Volpe che da alcune settimane si stanno cimentando con il nuovo spazio della rete in chiaro di Sky. Sempre da Sky era arrivata un'altra proposta, di cui lei stessa aveva parlato, con il riferimento a un programma che le desse modo di raccontare le storie dopo il Coronavirus: "È una bellissima opportunità – aveva detto – vediamo".