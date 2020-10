La Nielsen ha pubblicato le streaming charts in un periodo compreso tra il 31 agosto e il 6 settembre. Netflix domina la Top 10 piazzando otto titoli su dieci tra i più visti. Nota di merito per The Boys e Mulan, rispettivamente di Amazon Prime Video e Disney+, gli unici a rompere l'egemonia della piattaforma di Los Gatos.

La serie tv più vista è Cobra Kai. Il sequel di Karate Kid, due stagioni da 20 episodi, ha realizzato circa 2.2 miliardi di streaming per minuto. A trentacinque anni dal primo film di Karate Kid, la serie, originariamente prevista per Youtube Premium poi acquistata da Netflix, sta spopolando. La serie ribalta i punti di vista e segue la vita di Johnny Lawrence, il cattivo antagonista di Daniel LaRusso. Sulla soglia dei cinquant’anni, fallito e disilluso, Johnny rimette in piedi la scuola di arti marziali mentre il rivale è ormai un uomo di successo. In arrivo c'è anche la terza stagione. Tra le altre serie tv: la seconda stagione di The Boys è la prima serie tv più vista a non essere prodotta da Netflix: 891 milioni di streaming per minuto. Mulan, il live action Disney disponibile a pagamento su Disney+, ha realizzato 525 milioni di streaming per minuto.

Dominio Netflix nella classifica tra i più visti

La classifica dei più visti è assolutamente dominata da Netflix. Dopo Cobra Kai, al secondo posto c'è Lucifer vista da 1.41 miliardi di streaming al minuto. Al terzo posto "The Boys", come detto, al quarto invece c'è una serie cult: "The Office" con Steve Carell: 843 milioni di streaming per minuto. Altro grande cult al quinto posto: Criminal Minds, 675 milioni di streaming per minuto. "Shameless" è il sesto più visto: 639 milioni di streaming per minuto. Away, la serie con Hilary Swank, realizza 631 milioni di streaming per minuto. La classifica si chiude con Grey's Anatomy (616 milioni di streaming per minuto) e The Legend of Korra (541 milioni per minuto).