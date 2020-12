Cobra Kai, la serie sequel di Karate Kid sviluppata originariamente da YouTube e acquisita da Netflix, sarà disponibile con la terza stagione a partire da capodanno. Un modo migliore per iniziare il 2021 non c'è per i fan di questa serie che segue le avventure di Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, interpretati da William Zabka e Ralph Macchio, 34 anni dopo la fatidica finale del torneo di karate che vide trionfare l'allievo del Maestro Miyagi.

La data d'uscita di Cobra Kai 3 è stata anche anticipata dall'8 gennaio al 1 gennaio e questo darà modo a tutti di conoscere in anticipo il destino dei suoi protagonisti: su tutti, quello di Miguel, in coma dopo la rissa al college. La serie tv ha superato ogni aspettativa ed è stata già rinnovata ufficialmente per una quarta stagione.

Cobra Kai 4, la data d'uscita della quarta stagione

Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per la quarta stagione di Cobra Kai, ma Jon Hurwitz, uno dei creatori della serie, ha risposto su Twitter ad un fan che gli aveva chiesto – lo scorso ottobre – se avessero cominciato già a girare Cobra Kai 4. La risposta dello showrunner è stata: "Non ancora. La stiamo scrivendo. Il piano prevede di partire per l'inizio del 2021". Quindi, la quarta stagione dovrebbe cominciare a girare a brevissimo per vederla disponibile sul catalogo di Netflix per la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

Cobra Kai 4, il cast della quarta stagione

Non ci sono ancora novità riguardo il cast completo e ufficiale della quarta stagione, ma dovrebbero essere confermati buona parte del cast di Cobra Kai 3, così composto:

William Zabka nel ruolo di Johnny Lawrence;

Ralph Macchio nel ruolo di Daniel LaRusso;

Xolo Maridueña nel ruolo di Miguel Diaz;

Mary Mouser nel ruolo di Samantha LaRusso;

Tanner Buchanan nel ruolo di Robby Keene;

Jacob Bertrand nel ruolo di Hawk;

Gianni Decenzo nel ruolo di Demetri;

Martin Kove nel ruolo di John Kreese;

Courtney Henggeler nel ruolo di Amanda LaRusso;

Peyton List nel ruolo di Tory;

Tamlyn Tomita nel ruolo di Kumiko;

Yuji Okumoto nel ruolo di Chozen.

Cobra Kai 4, il trailer della quarta stagione

Non ci sono ancora novità ufficiali riguardo il trailer della quarta stagione. È ancora presto per poter vedere qualcosa, proprio perché la serie non è ancora stata girata. Allo stesso modo, sarà difficile anticipare qualcosa sulla trama della quarta stagione. Nella recensione senza spoiler di Cobra Kai 3, però, abbiamo anticipato che nuovi equilibri si stanno delineando nella valley e ogni nuova alleanza può essere possibile. Nei primi mesi del 2021, sapremo certamente notizie ufficiali sul trailer, sul cast e sulla trama della quarta stagione di Cobra Kai, una delle serie tv più amate e attese su Netflix.