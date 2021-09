Cloris Brosca, la zingara di Luna Park torna in tv: ecco dove e quando Ricordate la Zingara? Era il personaggio di “Luna Park” interpretato dall’attrice napoletana Cloris Brosca, che dopo tanti anni ritorna in televisione, su Rai2. Il programma è quello tutto nuovo condotto da Paola Perego e Simona Ventura: “Citofonare Rai2”. Si parte da lunedì 3 ottobre alle ore 11 su Rai2.

"La Luna Nera!", era la carta da evitare nel popolare programma dell'access prime time degli anni '90, Luna Park. Lei era la Zingara, interpretata dall'attrice napoletana Cloris Brosca, che dopo tanti anni ritorna in televisione, su Rai2. Il programma è quello tutto nuovo condotto da Paola Perego e Simona Ventura: "Citofonare Rai2".

Che cosa farà Cloris Brosca

Cloris Brosca sarà la vicina di casa nel nuovo programma del morning time di Rai2. Più di recente, relativamente, l'abbiamo vista in 90 Special nel 2018 e sei anni fa, era il 2016, a "Quelli che il calcio". Ci sarà un cast ricco di personaggi che mischiano passato e presente della televisione. Cloris Brosca è stata voluta espressamente dalle due conduttrici, Paola Perego e Simona Ventura.

Il cast di Citofonare Rai2

"Citofonare Rai2" è la nuova trasmissione del mattino di Rai2. Il programma va in onda dal 3 ottobre alle ore 11 del mattino e sarà condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Nel cast, oltre Cloris Brosca, ci sono anche Alessandra Rametta (influencer e tiktoker), Massimo Cannoletta (ex concorrente de L'Eredità e opinionista a Oggi è un altro giorno), Simon and the Star per l'oroscopo, Alessandro Magagnini (esperto di giardinaggio), Gianluca Timpone, Nicola Prudente, in arte Tinto.

Il gioco dei fagioli in omaggio a Raffaella Carrà

Ci saranno giochi tipici, come quello dei fagioli da indovinare, in omaggio a Raffaella Carrà. È un gioco che la Raffa Nazionale ha portato in televisione proprio grazie alla trasmissione degli anni '80, grande successo storico per il servizio pubblico, "Pronto, Raffaella?". Inoltre, ci sarà anche il gioco del frigo dei vip: si entrerà nelle case dei vip e verrà mostrato il frigorifero e il suo contento, gli spettatori a casa dovranno quindi indovinare il personaggio famoso misterioso solo da questo dettaglio.