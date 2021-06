Da un po' Claudio Lippi sembra essere sparito dai radar della televisione. Se fino allo scorso anno era presenza fissa a La Prova del Cuoco e in precedenza lo era stato a Tale e Quale Show, il conduttore e cantante da tempo sembra essere rimasto ai margini della Tv. Cosa che non nega affatto, avendolo sottolineato in un'intervista rilasciata a Nuovo Tv:

"Da quindici anni non ho un programma tutto mio. Il pubblico, che mi segue sempre con affetto, mi chiede spesso quando torno in tv. E io rispondo: Quando mi verranno fatte delle proposte utili per dialogare con la gente comune".

Il ritorno de Il pranzo è servito senza di lui

Inevitabile un commento sul ritorno in Tv de Il pranzo è servito, storico programma ideato da Corrado e dallo stesso condotto per anni, che nel 1990, con l'abbandono del conduttore, passò proprio nelle mani di Claudio Lippi, il quale lo condusse nel mezzogiorno di Canale 5. In riferimento alla scelta di affidare il progetto a Flavio Insinna, Lippi ha detto: "Gli faccio i miei più sinceri auguri, perché è un grande professionista e una persona di straordinaria umanità". E sul format stesso, ha ricordato una lezione di Corrado

Mi ha insegnato a presentarsi in maniera dignitosa, perché chi fa tv è come se entrasse nelle case degli italiani.

Claudio Lippi e Sanremo

Tempo fa Lippi, non trovando spazio in televisione, aveva deciso di lanciarsi di nuovo dal punto di vista discografico, dichiarando pubblicamente che avrebbe presentato una canzone in gara a Sanremo 2021: "Sono nato con la passione della discografia e del canto, mi è rimasto come primo amore, anche se purtroppo non ho il talento di scrivere canzoni d'autore. Per me è fondamentale il rapporto col pubblico e anche ora, quando faccio i miei spettacoli, privilegio soprattutto la piazza, perché così ho il polso della realtà della gente. In questo momento di crisi, è importante stare a contatto con i bisogni delle persone comuni". Operazione che non deve essere andata a buon fine, visto il cast della kermesse di quest'anno.