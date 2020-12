La puntata prenatalizia di Che tempo che fa è all'insegna dei grandi ospiti, a partire da Claudio Baglioni, che ha presentato il suo nuovo disco In questa storia che è la mia, primo album dopo sette anni. Ospite di Fabio Fazio, il cantante ha assistito a un filmato che ne ha riassunto la lunghissima carriera artistica, da lui commentato con ironia e con un curioso aneddoto sui suoi inizi:

Sembrano un po' quelle cose che si fanno per omaggiare chi non c'è più, è un pre-coccodrillo! Però, visto quello che scrisse il mio primo direttore artistico al mio primo provino, ovvero "Questo non farà mai niente", vedere queste immagini mi consolano, mi fa pensare che qualcosa è successo.

L'infanzia di Claudio Baglioni

Baglioni ha ripercorso sia la carriera musicale che quella televisiva ("Ero un cantante per bene prima che un certo Fazio mi tirasse dentro la televisione, quella vera, da conduttore, con Anima mia") ma anche ricordato le prime "esperienze" di cantante da bambino, nella caserma in cui il padre prestava servizio e nei viaggi in treno per andare a trovare i parenti umbri.

Andavamo da Roma in Umbria col treno, perché mio padre non poteva permettersi la macchina, dai parenti contadini. Ci regalavano ortaggi, ma anche animali vivi. Io sono cresciuto in questo mondo contadino, accarezzavo i coniglietti che poi mi ritrovavo nel piatto. Però non si potevano portare animali vivi in treno e allora cantavamo tutto il tempo sperando che i controllori non si accorgessero che c'erano le galline.

Il nuovo disco In questa storia che è la mia

"In questa storia che è la mia" esce a pochi mesi dal 70esimo compleanno di Baglioni, che festeggerà la cifra tonda il 16 maggio 2021. Da Fazio lo ha descritto come un "Album pensato come alla fine degli anni 70, ma moderno, con timbriche elettriche ma tutto fatto a mano". Sedicesimo lavoro in studio di Baglioni, pubblicato il 4 dicembre 2020, contiene 14 brani inediti ed è disponibile sia in Cd che in vinile.