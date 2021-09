Christopher Lloyd è Rick nel promo di Rick and Morty, la serie diventerà un film live action? La domanda non ha ancora una risposta, ma il brevissimo spot con Lloyd e Jaeden Martell protagonisti è già diventato un video virale sul web. La scelta dell’attore non è casuale, vista la somiglianza tra Rick e Doc Brown: l’idea di Rick and Morty nasce proprio da una parodia di Ritorno al futuro.

A cura di Valeria Morini

Da Doc Brown a Rick di Rick and Morty il passo è breve, soprattutto perché l'idea della serie animata americana nasce proprio da una parodia di Ritorno al futuro. Non poteva che diventare virale il promo del cartone, un breve spot live action dove a vestire i panni dello scienziato è il mitico Christopher Lloyd mentre Morty è Jaeden Martell (Cena con delitto, In difesa di Jacob). "Sorpresa!", scrive Lloyd sul suo profilo Twitter, condividendo il video. Ma si tratta davvero di un semplice promo o è anchw un'anticipazione che lascia intendere la realizzazione di una versione di Rick and Morty con attori e carne e ossa? Al momento non è dato saperlo.

La trama di Rick and Morty

Creata da Justin Roiland (che doppia anche entrambi i protagonisti) e Dan Harmon, per Adult Swim, la serie è arrivata alla quinta stagione, ancora inedita in Italia. La storia è quella dello scienziato e inventore Rick, che dopo essersi trasferito dalla famiglia di sua figlia Beth, cardiochirurga per cavalli, trascina con sé il giovane nipote Morty (e successivamente anche la nipote Summer) in una serie di avventure fantastiche alla scoperta di altri mondi e dimensioni. Le prime 4 stagioni sono su Netflix.

La carriera di Christopher Lloyd

Chissà se avremo davvero una versione live action con protagonista Christopher Lloyd, che peraltro ha 82 anni splendidamente portati. Pochi attori hanno la fortuna di aver interpretato personaggi così cult. Il più famoso resta certamente il suo Emmett "Doc" Brown, il geniale scienziato della saga di Ritorno al futuro, strepitoso co-protagonista al fianco di Michael J. Fox. Ma Loyd, abile trasformista, ha lavorato con Robert Zemeckis anche in un altro suo celeberrimo film: il suo giudice Morton di Chi ha incastrato Roger Rabbit è uno dei cattivi più inquietanti di sempre. E non dimentichiamo lo Zio Fester ne La famiglia Addams, o le partecipazioni a Fringe e a The Big Bang Theory. Forse pochi sanno che era anche un Klingon in Star Trek III – Alla ricerca di Spock, ma questo è solo un altro degli oltre 200 (!) titoli in cui ha lavorato tra cinema e tv.