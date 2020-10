La puntata di giovedì 15 ottobre 2020 di Chi vuol essere milionario? si è conclusa con la vittoria di un giovanissimo concorrente. Si chiama Chris Joseph Caraccioli e ha solo 18 anni. Ha fissato l'obiettivo alla risposta da 30 mila euro ed è riuscito nell'impresa di assicurarsi la vincita. Nonostante questo, lo rivedremo nel prossimo appuntamento come primo concorrente. Proverà la scalata fino al milione.

La domanda che gli ha fatto centrare l'obiettivo

Gerry Scotti gli ha chiesto: "Walter Arnold è ricordato come il primo automobilista multato. Per quale infrazione gli fu comminata la contravvenzione nel 1896?". Tra le quattro risposte possibili c'erano: divieto di sosta, eccesso di velocità, guida senza patente, guida in stato di ebbrezza. Il giovane studente ha indovinato rispondendo: eccesso di velocità. Gerry Scotti lo ha incoraggiato e si è complimentato con lui: "Hai dato questa sera uno spettacolo meraviglioso. Un bel ragazzo, spero abbia un grande avvenire perché se lo merita". Gerry Scotti poi ha informato il pubblico del motivo che hanno convinto gli autori a puntare su di lui: "Ha preso il pullman, subito dopo aver compiuto 18 anni, e ha fatto tredici ore di viaggio per il provino a Chi vuol essere milionario. Lo abbiamo premiato per la sua forza e la sua determinazione".

Chi è Chris Joseph Caraccioli

Chris Joseph Caraccioli, siciliano originario di Licata, in provincia di Agrigento, frequenta il licelo classico Linares dove vanta la media del 9.67. È cresciuto i primi nove anni della sua vita a Ravenna, poi la sua famiglia è tornata a Licata. Si è presentato a Chi vuol essere milionario? con due compagni di classe, ha una sorella di nome Heidi e un fratello piccolo di nome Eloi. Con la vincita vorrebbe finanziare i suoi studi, aiutare i suoi genitori e viaggiare.