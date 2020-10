Chris Joseph Caraccioli è il giovanissimo concorrente che tenta la scalata a un milione nel programma Chi vuol essere milionario. Protagonista della puntata trasmessa giovedì 15 ottobre, ha solo 18 anni ed è originario di Licata. Frequenta il liceo classico V. Linares dove vanta la media del 9,67. Gerry Scotti è apparso incuriosito da lui, quindi gli ha chiesto cosa lo abbia spinto a partecipare alla trasmissione di Canale5. Caraccioli ha spiegato:

"Sono felice di fare questa esperienza, sperando che vada tutto bene. Mi ha spinto a venire qua il desiderio di fare una nuova esperienza visto che nella mia vita non ne ho fatte molte, essendo ancora un giovane ragazzo. Poi ho voluto mettere alla prova le mie conoscenze. Sono uno che si mette molto alla prova. Poi non sono mai stato in televisione. Inoltre, mi farebbe molto comodo vincere qualcosa".

Chi è Chris Joseph Caraccioli

Chris Joseph Caraccioli è siciliano. Tuttavia, è nato e ha trascorso i primi nove anni della sua vita a Ravenna perché i suoi genitori lavoravano lì. Non appena è stato possibile, la famiglia è tornata a Licata. Come già specificato, Chris Joseph Caraccioli frequenta l'ultimo anno del Liceo Classico. A Chi vuol essere milionario si è presentato con due compagni di classe, anche loro molto preparati come lui. Piccola curiosità: in famiglia amano i nomi non originali. Il diciottenne ha spiegato: "Mia sorella, che ha 12 anni, si chiama Heidi, come il cartone animato. Il nome l'ho scelto io. Mio fratello piccolo, che ha 2 anni e mezzo, farà 3 anni a novembre, si chiama Eloi". Il padre di Caraccioli fa il panettiere, la madre è casalinga. Con l'eventuale somma vinta vorrebbe finanziare i suoi studi, aiutare i suoi genitori e viaggiare. Gli piacerebbe soprattutto visitare l'Italia in lungo e in largo.

Perché gli autori hanno scelto Chris Joseph Caraccioli

Gerry Scotti ha confidato agli spettatori cosa ha spinto gli autori a puntare su un concorrente così giovane. Il conduttore ha fatto sapere che non appena Caraccioli ha compiuto i 18 anni, ha preso il pullman, è partito da Licata e ha affrontato tredici ore di viaggio per fare il provino a Chi vuol essere milionario. Scotti ha spiegato:

"La sua forza, la sua determinazione, la brillante preparazione e la simpatica intelligenza hanno colpito i miei autori che lo hanno fatto tornare a Licata, ma gli hanno detto: ‘Stai lì che prima o poi ti chiamiamo'. Poi il grande momento della chiamata è arrivato".

Stavolta, però, Chris Joseph ha preferito prendere l'aereo. È partito da Catania e ha raggiunto Malpensa e ora vive la sua grande occasione.