Si è chiusa la prima edizione di Love Island Italia su Discovery+, con la vittoria di Rebeca Di Filippo e Yeven Wolf. La coppia del dating show interattivo condotto da Giulia De Lellis porta a casa i 20mila euro di montepremi, nella finale resa disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming domenica 4 luglio.

Chi sono Rebeca Di Filippo e Yeven Wolf, i vincitori

23enne, Rebeca De Filippo vive a Milano e ha lavorato come assistente alle vendite in un negozio, ma ha poi perso il lavoro. Dopo l'iniziale interesse per Cesare, si è legata a Wolf. Arrivato in un secondo momento per rompere gli equilibri, come "bombshell", Yeven Wolf ha 26 anni, è nato in Ucraina ma si è trasferito a Pistoia a 3 anni. Si definisce uno spirito libero, e ama praticare lo yoga tantrico (si è scelto il nome Wolf ispirato al suo animale totem, il lupo). Dopo aver fatto rugby e la guardia del corpo, lavora come skipper.

Secondi Monica e Denis, terzi Cristina e Antonino

Nella finale di Love Island Italia, al secondo posto si è piazzata la coppia formata dalla 24enne romana Monica e dal coetaneo Denis Bergamin di Padova. In terza posizione, invece, l'altra coppia finalista formata dalla 23enne di Mantova Cristina Carpana e Antonino Guzzardo, 28enne di Palermo.

Quando si vedrà Love Island 2

La presentazione dei palinsesti 2021-2022 del gruppo Discovery è già ufficiale ed è stata confermata la seconda edizione di Love Island: "È il programma più visto di sempre sulla nostra piattaforma. Più del 50% dei sottoscritti ha visto tutte le puntate", ha spiegato Laura Carafoli, di Discovery, specificando che verrà chiesto all'influencer Giulia De Lellis di condurre anche la nuova stagione. Il programma è stato invece al centro di controversie in Gran Bretagna (la versione originale), a causa del suicidio di ben quattro persone che vi hanno partecipato: nonostante gli appelli per una cancellazione, è stato comunque rinnovato.