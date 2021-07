La prima edizione di Love Island sta per volgere al termine. Domenica 4 luglio nel corso della puntata finale Giulia De Lellis svelerà quale tra le coppie in gioco si aggiudicherà il montepremi finale. Dopo l'eliminazione di Manuel e Yulia ad un passo dal traguardo (si sono detti felici di poter tornare insieme in Italia), le tre coppie rimaste in gioco sono quelle formate da Wolf e Rebecca, che durante una fuga romantica concessa dalla redazione si sono confidati i sentimenti reciproci, Antonino e Cristina, che hanno ottenuto le chiavi della Love Room, e Denis e Monica.

Manuel Pirelli e Yulia Bruschi eliminati ad un passo dalla finale

L'ultima coppia a giocarsi la possibilità di vincere il montepremi finale è stata quella formata da Manuel Pirelli e Yulia Bruschi. Per i due ragazzi la permanenza in villa è stata davvero breve, essendo stati tra gli ultimi ad entrare in gioco in qualità di bombshell. Sin da subito tra loro è scattato un certo feeling decidendo ben presto di diventare una coppia, nonostante tra loro non siano mancate scene di gelosia e crisi. Ora sarà fuori dal programma che capiranno se la loro sintonia sia destinata a durare.

La seconda edizione di Love Island si farà

Mentre la stagione di esordio sta per concludersi, discovery+ ha presentato i palinsesti della prossima edizione e ha confermato che la seconda stagione di Love Island si farà e molto probabilmente vedremo tornare al timone del programma Giulia De Lellis. "Il programma è un successo enorme: non possiamo dare i numeri specifici per motivi di privacy, ma è il programma più visto di sempre sulla nostra piattaforma. Più del 50% dei sottoscritti ha visto tutte le puntate", ha spiegato Laura Carafoli Content Officer di discovery Italia, anticipando che nei piani futuri c'è l'idea di rinnovare la conduzione di Giulia De Lellis: "Noi amiamo il programma e Giulia quindi sicuramente una seconda stagione ci sarà, se lei non si è stancata".