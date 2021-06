in foto: Credits: ©️Prime Video & Amazon Studios

Venerdì 25 giugno Amazon Prime Video ha rilasciato le ultime tre puntate di Celebrity Hunted 2 – Caccia all’uomo. Il reality della piattaforma streaming, alla seconda stagione, vede un gruppo di concorrenti vip in fuga per l'Italia: lo scopo è non essere scoperti da un team di investigatori professionisti chiamati a dare loro la caccia. I concorrenti sono inoltre dotati di limitate risorse economiche e un cellulare di prima generazione. Ecco l'ordine di uscita e chi ha vinto l'edizione 2021, che ha visto il cast composto da Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie in coppia con M¥SS KETA, Diletta Leotta, Achille Lauro insieme a Boss Doms. Attenzione: da qui in avanti l'articolo contiene spoiler.

Vanessa Incontrada prima eliminata

Le sette celebrità protagoniste di Celebrity Hunted 2 hanno iniziato la loro fuga a partire Venezia, contando su camuffamenti, depistaggi e sull'aiuto di amici. Alla fine delle prime tre puntate (in tutto gli episodi sono sei) Vanessa Incontrada è stata la prima concorrente a essere eliminata: dopo aver cercato di scappare per le montagne è stata trovata a Milano, nascosta in macchina.

Diletta Leotta seconda eliminata

In questo real life thriller che si rifà espressamente al cinema d'alta tensione, la seconda concorrente a essere stata catturata – nel quarto episodio – è stata Diletta Leotta. La serie ha peraltro visto come guest star Can Yaman, l'adorato attore turco con cui ha una relazione chiacchieratissima e quotidianamente protagonista sui media. Anche per "colpa" dello stesso Yaman, Diletta è stata beccata all'uscita di un portone a Roma, fuori dall'albergo di un'amica in cui si era rifugiata: inutile la sua corsa incappucciata per le strade della Capitale, fino alla cattura in un vicolo. "Viva le donne", l'ha presa sportivamente Diletta, complimentandosi con le cacciatrici che l'hanno braccata.

Achille Lauro e Boss Doms presi nell'ultima puntata

Il resto delle eliminazioni si è consumato nella sesta e ultima puntata. Achille Lauro e Boss Doms, che prima di Celebrity Hunted avevano partecipato in coppia a un prodotto analogo (Pechino Express) sono stati "beccati" all’inizio dell'episodio, a Napoli. Prima Boss Doms e poi Lauro sono stati catturati per i vicoli della città partenopea.

Vincono Elodie e M¥SS KETA, catturato Stefano Accorsi

La partita finale si è giocata con Stefano Accorsi e la coppia Elodie – Myss Keta ancora in gioco. La località del punto di estrazione è stata scelta a Villa Astor a Sorrento. Le due cantanti sono arrivate con l'aiuto di Sergio Sylvestre, amico di vecchia data di Elodie che fece con lei Amici. Accorsi si è introdotto nella villa travestito da cameriere, ma è stato catturato a un soffio dalla vittoria, mentre le due ragazze sono riuscite a raggiungere la barca che le ha salvate. A trionfare nella seconda edizione di Celebrity Hunted sono dunque Elodie e Myss Keta, che hanno deciso di devolvere il premio all’associazione The Circle Italia, Onlus per i diritti delle donne.