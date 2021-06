Tra le tante guest star vip di Celebrity Hunted 2, il reality di Amazon Prime Video, ecco spuntare anche Can Yaman, l'adorato attore turco di soap opera trasmesse con grande successo in Italia come Bitter Sweet, DayDreamer e Mr. Wrong – Lezioni d'amore. Il motivo di questa nuova incursione in un programma italiano di Yaman (che ormai lavora regolarmente nel nostro Paese e farà pure Sandokan) è semplice: tra i concorrenti di questa seconda stagione c'è Diletta Leotta, la conduttrice sportiva con cui l'attore ha da qualche tempo una relazione. Attenzione: l'articolo contiene spoiler.

Diletta Leotta e l'aiuto di Can Yaman, che fa un errore

Nella sua fuga attraverso l'Italia per sfuggire agli investigatori che le hanno dato la caccia, la Leotta si è rifugiata a Roma, dove ha incontrato proprio Can Yaman. La scena è all'interno del quarto episodio di Celebrity Hunted 2, visibile solo a chi ha un abbonamento ad Amazon Prime Video. Lui l'ha accolta con un mazzo di fiori e una bottiglia di champagne ma non ha scelto esattamente un mezzo di trasporto capace di non attirare l'attenzione. Yaman e la Leotta sono fuggiti per Roma a bordo di una limousine/hammer decisamente appariscente.

La cattura di Diletta Leotta

E infatti, gli investigatori professionisti chiamati a dare la caccia ai vip hanno subito scoperto che Yaman aveva noleggiato il super suv. Grazie a un avvistamento sui social, sono riusciti a scoprire l'albergo di un'amica della Leotta dove lei e Yaman si sono rifugiati, a Roma in via del Corso. La giornalista, alla fine, è stata catturata quando ha cercato di lasciare il palazzo.

Chi ha vinto Celebrity Hunted 2

Ecco chi ha vinto Celebrity Hunted 2. Il programma è un reality di Amazon Prime Video in sei episodi, che ha visto la partecipazione (oltre che della Leotta) dei concorrenti Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie con M¥SS KETA, Achille Lauro con Boss Doms. I concorrenti devono scappare in giro per l'Italia e nascondere la propria identità, con risorse limitate e un telefonino di prima generazione, con lo scopo di fuggire a un team di esperti del settore investigativo che, con i mezzi delle forze dell'ordine a disposizione, dà loro la caccia. La Incontrada è stata la prima a essere catturata; i "cacciatori" hanno quindi preso la Leotta e poi Achille Lauro e Boss Doms. Stefano Accorsi è stato individuato a un passo dalla "salvezza", mentre Elodie e M¥SS KETA sono riuscite ad agguantare la vittoria.