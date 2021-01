Rosario e Beppe Fiorello hanno sempre ricordato il padre con grandissimo affetto. Scomparso a 58 anni a causa di un malore improvviso nel 1990, Nicola Fiorello era appuntato radiotelegrafista della Guardia di Finanza, originario di Letojanni, in provincia di Messina. Dal suo matrimonio con Rosaria, originaria di Giardini Naxos, sono nati i quattro figli Beppe e Rosario e Anna e Catena. A causa dei trasferimenti del padre, la loro famiglia ha vissuto tra Riposto (Catania) e Augusta, nel siracusano. Il conduttore lo ricorda come "un padre molto semplice, simpatico. Mi colpiva la sua positività, la sua visione della vita: era possibilista, per lui tutto per possibile". E in più: "Non solo cantava le canzoni di Domenico Modugno, ma gli somigliava fisicamente".

La morte improvvisa di Nicola Fiorello

Purtroppo però Nicola Fiorello è morto a soli che 58 anni per un infarto senza poter vedere realizzato il successo dei figli nel mondo dello spettacolo. Una tragica perdita, un dolore mai sopito per i fratelli Fiorello, che Rosario ha raccontato in diverse occasioni. Era il 1990 e l'artista di trovava sul palco di Sanremo quando apprese la morte del padre: "Mi dissero che si era sentito male, capii subito che era morto". Era un tipo scherzoso, amava il Carnevale e quella sera era in corso una festa. Disse alla moglie Rosaria: "Ho dimenticato le sigarette, vado a prenderle e torno". Lo trovarono senza vita, nel parcheggio vicino alla sua macchina. "Fu una botta spaventosa". Fiorello aveva appena 20 anni.

Rosario e Beppe Fiorello ricordano il padre

Beppe Fiorello ha ricordato il padre con un omaggio commosso durante il suo show evento ‘Penso che un giorno così', andato in onda su Rai 1 lunedì 11 gennaio. Il conduttore lo ha ricordato come un uomo allegro, in grado di risollevare il morale a tutta la famiglia nei momenti più duri. Amava Domenico Modugno, la sua musica infatti è stata il filo conduttore dell'intero show: