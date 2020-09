Selene Querulo è la corteggiatrice di Davide Donadei a Uomini e Donne. Il tronista è diviso tra due corteggiatrici, da un lato c'è Beatrice, dall'altro Selene. Tra le due naturalmente non scorre buon sangue e sono pronte a farsi guerra per contendersi il cuore di Davide. Nel corso dell'ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, la 19enne Selene si è trovata nel mirino delle critiche da parte non solo della sua rivale, ma anche delle troniste Jessica e Sophie, per un atteggiamento giudicato presuntuoso. Lei si è giustificata dicendo: "So di avere un caratteraccio", e ancora: "Mi definisco non impegnata, ma impegnativa", per via del suo passato. Ma ecco chi è Selene Querulo.

Chi è Selene Querulo

Classe 2001, Selene Querulo è la corteggiatrice di Davide Donadei per il trono classico di Uomini e Donne. Ha 19 anni ed è originaria di San Severino Marche, in provincia di Macerata. Oggi vive a Matelica insieme alla madre e a suo fratello minore. Selene si diploma l'istituto alberghiero di Cingoli e inizia a lavorare come cameriera in un locale, con il sogno di diventare un giorno Event Manager. Del suo passato si sa molto poco, ma stando a quello che ha lasciato filtrare a Uomini e Donne, sembrerebbe aver avuto un trascorso difficile da affrontare. Al dating show si è detta poco abituata a confrontarsi con gli uomini, ma sui social racconta che il suo uomo ideale deve essere "gentile e premuroso". Lei, invece, si definisce impulsiva, ma molto realista.

Selene accusata in studio a Uomini e Donne

Nei giorni prima della registrazione, Davide ha chattato con Beatrice, scambiandosi oltre 100 messaggi. Durante la loro esterna, la corteggiatrice si è mostrata molto infastidita per le attenzioni che Davide avrebbe dato a Selene. Lui ha giudicato il suo atteggiamento infantile, ma l'ha subito rassicurata: "Con Selene non è successo assolutamente niente". Anche Selene però ha dimostrato di essere gelosa di Beatrice, beccandosi, tra le tante, anche le accuse di Valentina del Trono Over: "Selene, c'hai 20 anni! Meno, meno, meno…". Sophie ha criticato la corteggiatrice senza mezzi termini: "Non mi piace questo atteggiamento da super donna". Selene ha replicato così: "So di avere un caratteraccio, ma perché nonostante i miei 19 anni ho vissuto tante cose". E ha ammesso: "Ho difficoltà a relazionarmi con un uomo".