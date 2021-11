Chi è Mirko Gancitano, amico di Alex Belli e futuro marito di Guenda Goria Mirko Gancitano è il futuro marito di Guenda Goria e un grande amico di Alex Belli. Siciliano, 29 anni, videomaker di professione, questa sera (15 novembre) entrerà nella casa del GF Vip per fare una sorpresa all’attore.

A cura di Elisabetta Murina

È il futuro marito di Guenda Goria e testimone di nozze di Alex Belli. Mirko Gancitano, siciliano, 29 anni, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa all'attore. La sua fidanzata, nonché futura sposa, è la figlia di Amedeo Goria, ex concorrente del reality. E proprio a lui aveva chiesto la mano della ragazza in diretta tv.

Chi è Mirko Gancitano, gli studi e la carriera

Siciliano di Mazara del Vallo, Mirko Gancitano è il futuro marito di Guenda Goria, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta (entrambi ex concorrenti del Grande Fratello Vip). Ha 29 anni e lavora come videomaker freelance e producer. Si è laureato all'Università IULM in televisione e nuovi media, specializzandosi in regia e riprese video. Dopo la laurea, ha portato avanti la sua attività di videomaker e si è cimentato anche nella recitazione. È entrato a far parte del cast de I migliori anni di Gabriele Muccino e ha partecipato a programmi televisivi, come La prova del cuoco nel 2017 e nel 2018.

L'amicizia con Alex Belli

Mirko Gancitano e Alex Belli

Nella puntata di questa sera (lunedì 15 novembre), Mirko entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa ad Alex Belli. I due sono legati da un bellissimo rapporto di amicizia, tanto che il 29enne è stato testimone di nozze dell'attore, oltre che da un sodalizio lavorativo. Pare, infatti, che il fidanzato di Guenda Goria fosse l'assistente dell'attore e che questo gli abbia permesso di instaurare un profondo legame.

La storia d'amore con Guenda e la proposta di matrimonio

Guenda Goria e il futuro marito Mirko Gancitano

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono conosciuti a Sharm El Sheik. Lei si trovava lì per una vacanza, mentre lui per lavoro. È stato un colpo di fulmine. Tornati in Italia, da aprile 2021 sono diventati ufficialmente una coppia. La loro differenza di età è di soli 3 anni. Mirko ne ha 29 e Guenda 32. Il settimanale Chi li aveva paparazzati insieme per la prima volta e avevano poi deciso si ufficializzare la loro relazione su Instagram. La ragazza, infatti, aveva pubblicato una foto scrivendo: "Un mese fa ti scrissi così: Quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima foto. Sporchi, zingarati, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare". Anche se non è passato nemmeno un anno, i due hanno deciso di sposarsi. E Mirko è entrato nella casa del GF Vip per chiedere al padre di Guenda, Amedeo Goria (concorrente di questa edizione del reality), la mano della figlia.