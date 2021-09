Chi è Graziano Amato corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne È passato parecchio tempo da quando Graziano Amato ha partecipato a Uomini e Donne la prima volta. Era il 2013 e il cavaliere napoletano faceva perdere la testa a Barbara Santi, Due anni dopo avrebbe trovato l’amore con Liat Cohen, con la quale sarebbe finita di lì a quattro mesi. Oggi Graziano ha un solo obiettivo: conquistare il cuore di Ida Platano, infranto dopo la delusione di Riccardo Guarnieri.

A cura di Giulia Turco

Graziano Amato è il nuovo corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne. Dopo la delusione ricevuta dall'amore finito in maniera burrascosa con Riccardo Guarnieri, la dama è pronta a riaprire di nuovo il suo cuore e, nelle prime puntate della nuova edizione del dating show, sta concentrando la sua attenzione verso Graziano, un volto già noto del programma che ha fatto un grande ritorno in studio dopo una lunga assenza. Il cavaliere napoletano ha già esperienze pregresse nell'ambito del dating show, Maria De Filippi lo ha chiamato per un grande ritorno, ma da allora è passato parecchio tempo.

Chi è Graziano Amato e quando lo abbiamo già visto

Graziano Amato ha 43 anni ed è originario di Napoli, ma oggi vive e lavora come agente di commercio a Muro Lucano, in provincia di Potenza. “Per amore sono capace di andare ovunque”, ha fatto sapere durante il trono di Ida Platano durante il suo ultimo ingresso a Uomini e Donne. Nel 2013 partecipa per la prima volta a Uomini e Donne, facendo perdere la testa a Barbara De Santi. Due anni dopo trova l’amore quando conosce Liat Cohen con la quale decide di uscire dal programma. La loro storia è finita appena quattro mesi dopo.

Graziano Amato torna a Uomini e Donne per corteggiare Ida Platano

“Mi trovai a casa in quella giornata, accesi la tv e vidi il battibecco tra te e il tuo ex, mi è dispiaciuto tanto”, così Graziano Amato tenta l’approcci con la dama che oggi è pronto a corteggiare. “Non so come fa una persona a non sfiorare una donna così bella. Dalla tv sei bellissima, ma qui chapeau!”, riempie di complimenti Ida Platano. “Io posso dare tanto”, promette, “non sono qui come qualcuno che viene a perdere tempo”. Così il cavaliere si affretta ad ottenere un appuntamento con la ex di Riccardo Guarnieri: “Sono venuto qui con la mia macchina perché mi sono detto che se lei dice di sì questa sera andiamo a bere qualcosa o fuori a cena”.