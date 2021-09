Caos a Uomini e Donne: “Il tronista Graziano Amato preso a schiaffi per un paio di mutande” Come riporta Dagospia, il tronista Graziano Amato si sarebbe reso protagonista di un momento particolarmente sgradevole, preso a schiaffi da una dama, dopo aver svelato pubblicamente un retroscena che avevano a che fare con un paio di slip, a quanto pare appartenenti proprio alla donna. A quel punto Maria De Filippi avrebbe fermato tutto e bloccato la registrazione.

A cura di Andrea Parrella

Sono giorni movimentati a Uomini e Donne, dove le registrazioni delle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni stanno regalando momenti in-dimenticabili. Dopo la cacciata Joele Milan e la corteggiatrice Ilaria (che ha raccontato a Fanpage.it come sarebbe andate davvero le cose) si parla di schiaffi che sarebbero volati nel corso di una registrazione del trono over del programma pomeridiano di Canale 5. Come riporta Dagospia, il tronista Graziano Amato si sarebbe reso protagonista di un momento particolarmente sgradevole, preso a schiaffi da una dama, dopo aver svelato pubblicamente un retroscena che avevano a che fare con un paio di slip, a quanto pare appartenenti proprio alla donna.

Maria De Filippi oscura tutto

Il giornale online spiega che Graziano avrebbe raccontato di un incontro in cui la donna si sarebbe spogliata in auto per lasciare all'uomo il suo intimo in segno di ricordo. Aneddoto che, appunto, Amato avrebbe ben pensato di raccontare in trasmissione, dicendosi pronto a dimostrarlo mostrando a Gianni Sperti delle foto di quel momento. A quel la donna coinvolta si sarebbe alzata e avvicinata all'uomo, dandogli un pesante schiaffo sotto gli occhi di tutti, cosa che avrebbe costretto Maria De Filippi a intervenire per placare gli animi e riportare la situazione in una condizione di calma. Il condizionale è d'obbligo, perché pare che, come è normale che la conduttrice abbia deciso di tagliare l’intera scena dalla registrazione.

Il caso di Joele Milan, cacciato da Uomini e Donne

Una situazione che, se confermata, darebbe seguito a una serie di eventi spiacevoli che si stanno verificando in questi giorni. Poche ore fa, infatti, arrivava la notizia dell'esclusione dal programma di Joele Milan e la corteggiatrice Ilaria dal programma, dopo che il tronista le aveva chiesto di seguirlo sui social violando così il regolamento. In merito a questo aspetto, una spiegazione diversa è arrivata proprio dalla corteggiatrice, che ha spiegato a Fanpage.it:

