Chi è Damiano Gavino, l’attore che interpreta Manuel nella fiction Un Professore

Damiano Gavino in Un Professore (foto di Anna Camerlingo)

Nella fiction con Alessandro Gassmann Un Professore, Damiano Gavino interpreta Manuel, il figlio di Anita, interpretata da Claudia Pandolfi, di cui Simone (Nicolas Maupas) si innamora. Il giovane attore romano, debutta così sul piccolo schermo. È stato protagonista del film The Boat, al fianco di Marco Bocci, uscito al cinema a giugno 2021. Lontano dai riflettori è molto riservato e condivide pochi scatti della sua vita sui social.

Damiano Gavino ha iniziato la sua carriera sul grande schermo con The Boat, un film diretto da Alessio Liguori e uscito nelle sale a giugno 2021. Un thriller drammatico dove ha recitato al fianco di Marco Bocci. Adesso il giovane attore è approdato sul piccolo schermo con la fiction di Rai1 Un Professore, dove interpreta Manuel, il figlio di Anita. Il suo personaggio ha un rapporto difficile e conflittuale con la madre, donna dal carattere forte. A SpettacoloMania, l'attore ha dichiarato:

"Manuel è il caso perso della classe. Creerà un rapporto con Dante che si offrirà di aiutarlo e riuscirà a essere la figura paterna che nella sua vita non ha mai avuto. Questo è il primo lavoro in televisione. Ho trovato persone disponibilissime ad aiutarmi e darmi consigli che porterò avanti per tutta la vita".