Che tempo che fa, Fabio Fazio interviene per difendere la scelta del duo Solenghi – Lopez La nuova edizione di Che tempo che fa sarà caratterizzata da due importanti aggiunte al cast. A impreziosire una squadra già rivelatasi vincente, ci saranno Tullio Solenghi e Massimo Lopez. In queste ore, Fabio Fazio è intervenuto per replicare a un utente che criticava la scelta fatta dal programma di Rai3.

A cura di Daniela Seclì

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Che tempo che fa. In queste ore, sui profili social della trasmissione condotta da Fabio Fazio, è stata annunciata una delle novità che vedremo in televisione a settembre. Si tratta di un'aggiunta al cast del programma. A impreziosire la trasmissione ci saranno Tullio Solenghi e Massimo Lopez, che insieme ad Anna Marchesini – scomparsa il 30 luglio 2016 – componevano il trio. Fabio Fazio è intervenuto per difendere questa scelta dalla critica di un utente.

Fabio Fazio difende la scelta di Solenghi e Lopez

L'annuncio dell'arrivo di Tullio Solenghi e Massimo Lopez nel cast di Che tempo che fa ha suscitato diversi commenti. In molti sono apparsi contenti di poter rivedere i due attori lavorare insieme e impazienti di assistere ai loro sketch. A Fabio Fazio, tuttavia, non è sfuggito il commento di un utente che è apparso scettico. L'uomo ha commentato con ironia: "Scelta giovanile, direi trasgressiva…quando infiliamo anche la Premiata Ditta e siamo al completo?". Il conduttore di Che tempo che fa ha reputato opportuno replicare. La sua risposta è stata: "La bravura e la competenza non hanno età. Buona giornata". Insomma, la lunga carriera dei due attori parla per loro.

L'annuncio di Che tempo che fa

Tramite un post pubblicato sui social, la trasmissione Che tempo che fa ha annunciato che il duo di attori farà parte del cast della nuova edizione. Sui profili ufficiali del programma si legge: "Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa: diamo il benvenuto a Massimo Lopez e a Tullio Solenghi. Vi aspettiamo per la nuova stagione di Che tempo che fa con Fabio Fazio, in autunno su Rai3″. Non resta che attendere le nuove puntate per vederli all'opera e tornare a godere del loro talento.