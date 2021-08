Che fine ha fatto Cristina Quaranta: l’ex velina di Striscia ha cambiato vita Cristina Quaranta è stata una delle storiche soubrette degli anni ’90: da “Non è la Rai” a “Striscia la Notizia” fino a ben cinque edizioni di “Guida al campionato”. Poi, dalla metà degli anni 2010, un progressivo abbandono del mondo dello spettacolo fino a un drastico cambio lavorativo. Ecco cosa fa oggi.

È stata scoperta da Gianni Boncompagni con "Non è la Rai" ed è stata velina di "Striscia la Notizia", lei è Cristina Quaranta e oggi ha cambiato radicalmente vita. Il momento più importante della sua carriera è a metà anni '90 fino alla metà degli anni 2000, ma dopo un progressivo allontanamento dal mondo dello spettacolo. Vediamo oggi che fine ha fatto Cristina Quaranta, se è sposata, quanti figli ha e che lavoro fa.

La carriera di Cristina Quaranta

Cristina Quaranta ha partecipato a due edizioni di Domenica In negli anni '90 e ha successivamente lavorato con Pippo Franco e Pier Francesco Pingitore in "Stasera mi butto". Nel 1991 passa a "Non è la Rai" seguendo Gianni Boncompagni, suo scopritore, e sempre con lui è stata nella trasmissione "Bulli e Pupe", insieme a Paolo Bonolis. Nel 1993 è con Orietta Berti nella trasmissione "Rock'n'Roll".

Cristina Quaranta ai tempi di Striscia la Notizia

Da Striscia la Notizia a Guida al Campionato

Inizia così il momento della carriera più importante e rappresentativo con la partecipazione, nella stagione 1995-1996, come velina a Striscia la Notizia insieme ad Alessia Merz. La partecipazione a Guida al Campionato a partire dal 1997-1998 proietta il nome di Cristina Quaranta tra i principali volti femminili della televisione legata al calcio italiano. Lavorerà a Guida al Campionato, infatti, per cinque stagioni partecipando anche agli speciali: "Guida all'Europeo" nel 2000, quattro puntate dedicate agli Europei di calcio. Nel 2005 partecipa alla terza edizione de L'Isola dei Famosi. Dal 2010 al 2017 è sul canale PokerItalia24 per trasmissioni legate al poker sportivo.

Cristina Quaranta oggi: lavora in un negozio di tendaggi

Cristina Quaranta ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi a un negozio di tendaggi e di tessuti. Su Instagram spesso ricorda una vita che ormai è legata al passato: "Nostalgia canaglia", scrive condividendo gli scatti del passato.

Aurora, 19 anni, figlia di Cristina Quaranta

La vita privata di Cristina Quaranta

Cristina Quaranta è felicemente sposata dal 2000 con l'imprenditore Matteo De Stefani, insieme hanno una figlia di 19 anni di nome Aurora.