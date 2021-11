Che Dio Ci Aiuti come Don Matteo: “Elena Sofia Ricci ha chiesto di uscire dalla fiction” Stando a un’indiscrezione lanciata dalla rivista DiPiù Tv, la fiction di Rai1 in onda dal 2011 e giunta alla sesta stagione, si starebbe preparando all’uscita di scena della protagonista, che avrebbe chiesto espressamente di lasciare. Al suo posto, la nuova protagonista potrebbe essere Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi.

A cura di Andrea Parrella

Se la notizia dell'addio di Terence Hill a Don Matteo è stata un caso televisivo eclatante degli ultimi mesi, il pubblico di Rai1 potrebbe doversi preparare a un altro addio importante nei prossimi mesi. L'indiscrezione di questi ultimi giorni è che Elena Sofia Ricci avrebbe manifestato il desiderio di lasciare le vesti di Suor Angela in Che Dio Ci Aiuti. A sostenerlo è DiPiù Tv, che riporta un virgolettato proveniente da ambienti interni alla fiction di enorme successo, che si appresterebbe a un grande stravolgimento simile a quello che ha riguardato il già citato Don Matteo e, precedentemente, Un Passo dal Cielo.

La Ricci ha chiesto espressamente alla produzione di prepararsi al suo addio. Un addio che sarà graduale, anche perché Suor Angela non può sparire dall’oggi al domani, senza spiegazioni: nella prossima serie, dunque, la vedremo. Ma la vedremo di meno. Gli sceneggiatori la stanno accontentando concentrando la presenza di suor Angela in alcune puntate.

Azzurra nuova protagonista?

In onda dal 2011 e giunta ormai alla sesta stagione, Un Passo dal Cielo ha Elena Sofia Ricci come protagonista sin dalla prima stagione. Oltre a lei, altri personaggi satellite caratterizzano da tempo la fiction, come quello di suor Costanza affidato a Valeria Fabrizi e quello di Azzurra, interpretato da Francesca Chillemi. Nello scenario riportato dalla rivista, darebbe proprio il personaggio di Chillemi quello destinato a diventare centrale dopo il possibile addio di Elena Sofia Ricci. vedrebbe, secondo questo scenario, le vicende . in tempo per vedere consacrata la novizia Azzurra che diventerebbe così la nuova figura centrale del convento.

Che Dio ci aiuti 7 , cosa sappiamo

Al momento la settima edizione di Che Dio ci aiuti è solo un'ipotesi. Le riprese, che dovevano partire a gennaio 2022, sarebbero slittate a marzo-aprile, forse proprio in virtù di questo cambio chiesto espressamente da Elena Sofia Ricci. Quanto alla messa in onda, si parla di gennaio 2023 come orizzonte temporale per vedere la settima stagione su Rai1.