Vent'anni di CentoVetrine. L'8 gennaio 2001 andava in onda su Canale 5 la prima puntata della famosa soap opera che avrebbe catalizzato l'attenzione del pubblico nei pomeriggi degli anni Duemila. Vent'anni fa prendeva il posto di Vivere, altra soap di Canale 5 di successo, spostata poco prima dell'ora di pranzo fino all'edizione delle 13 del TG5. Il pubblico protestò per questo cambio di palinsesto, così come è successo nel 2016 quando, la stessa Centovetrine è stata bruscamente interrotta.

La trama e il cast di Centovetrine

Centovetrine si presentava comunque come una valida alternativa a Vivere, nella prima fascia del pomeriggio di Canale 5. La narrazione nasce dalle vicende che si svolgono all'interno dell'immaginario centro commerciale CentoVetrine appunto, nel centro di Torino. Tra coloro che lo vivono nascono inevitabilmente storie d'amore, passioni, tradimenti e vendette, ma anche lotte di potere e scontri dinastici, il tutto con uno stile glam che ha catturato il pubblico di Mediaset. La primissima puntata vede protagonista un'impacciata Elena Novelli (Sofia Bonanno), sbarcare alla stazione di Porta Nuova per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. La trama renderà centrale anche le vicende di Giuliano Corsini (Roberto Farnesi), la famiglia Bettini, dei Monti e dei Ferri, al comando del centro commerciale.

Lo stop di Centovetrine nel 2016

Nel 2015 ha iniziato a circolare la notizia della chiusura definitiva di Centovetrine e il 13 marzo Mediaset ha comunicato la sua cancellazione ufficiale dai palinsesti. Il pubblico ha detto addio alla soap opera con la sedicesima stagione (con la puntata 3.245), in un mare di polemiche. Ma il cambio di rete (Rete 4) e di orario aveva dato alla soap la stoccata finale e a perdere pubblico in maniera vertiginosa. Le rimanenti 70 puntate sono andate in onda tra marzo e aprile del 2016 sul canale tv privato albanese "Top Channel", mentre in Italia le ultime puntate della soap sono state trasmesse tra giugno e l'8 agosto del 2016, nella fascia mattutina di Canale 5.