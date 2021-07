C’è posta per Te, Maria De Filippi pensa in grande: “Meghan Markle possibile ospite” Tra le idee che balenano in testa alla conduttrice, come suppone il settimanale Chi, ci sarebbe quella di portare tra gli ospiti del programma Meghan Markle, moglie del principe Harry tra i personaggi pubblici più chiacchierati degli ultimi anni. La coppia, pochi mesi fa, ha destato scalpore per l’intervista concessa a Oprah Winfrey, con chiare accuse alla corona inglese.

A cura di Andrea Parrella

Maria De Filippi non ha social, non concede interviste con facilità, ma anche durante il periodo estivo, quando i suoi programmi televisivi sono in vacanza, riesce a tenere alta l'attenzione sull'evoluzione dei suoi progetti, molti dei quali finiscono per essere al centro del discorso televisivo in Italia. È indiscrezione di queste ultime ore che per la prossima stagione starebbe pensando a un vero e proprio colpo per il suo programma di punta, C'è Posta per Te, che tornerà puntualmente il prossimo anno con la sua venticinquesima edizione.

La 25esima edizione di C'è Posta per Te

Tra le idee che balenano in testa alla conduttrice, come suppone il settimanale Chi, ci sarebbe quella di portare tra gli ospiti del programma Meghan Markle, tra i personaggi pubblici più chiacchierati degli ultimi anni e protagonista del reduce "scisma" nella corona inglese, con il principe Harry che ha deciso di defilarsi dagli oneri della corona per dedicarsi alla vita da civile con la moglie, Markle appunto, madre del primo figlio della coppia e in attesa del secondo. Nulla di concreto al momento, ma i tempi sono piuttosto serrati, visto che C'è Posta per Te, che pure va in onda in inverno, solitamente a partire da gennaio, si inizia a registrare nei mesi antecedenti e l'autunno non è così lontano.

Maria De Filippi e Oprah Winfrey

La presenza di Meghan Markle a C'è Posta per Te non sarebbe affatto assurda se rapportata al calibro di personaggi internazionali ospitati da De Filippi negli ultimi anni, tra cui numerose stelle di Hollywood. E la sua ospitata eventuale nel programma darebbe maggiore sostanza alla suggestione dell'accostamento tra Maria De Filippi e Oprah Winfrey, probabilmente la conduttrice televisiva più nota al mondo che nei mesi scorsi ha portato Markle e Harry in Tv per la realizzazione della loro prima intervista dopo aver detto addio alla Gran Bretagna, che ha generato non poco scalpore con le chiare accuse alla corona inglese.