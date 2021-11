Cause del malore di Andrea Iannone a Ballando con le stelle: troppi farmaci per alleviare il dolore A Ballando con le stelle 2021, Paolo Belli ha spiegato le cause del malore di Andrea Iannone. Il pilota ora sta bene e ha anche dimostrato la sua bravura in pista.

A cura di Daniela Seclì

Il malore di Andrea Iannone, ormai, è solo un brutto ricordo. Il pilota, nella puntata di Ballando con le stelle 2021 del 20 novembre, ha spiegato di stare bene e in pista è apparso più grintoso che mai. Prima della sua esibizione, Paolo Belli ha fatto sapere le cause del malore avuto la scorsa settimana: "Andrea Iannone, due settimane fa, a causa di un riacutizzarsi di un problema alla spalla, era un po' in difficoltà. La settimana scorsa, causa troppi medicinali per alleviare questo dolore, diciamo che non eri ko ma nemmeno al 100%". Iannone ha commentato: "Questa sera speriamo bene, la speranza è sempre l'ultima a morire".

Andrea Iannone si è aggiudicato il tesoretto della giuria

Andrea Iannone è sceso in pista con un tesoretto di 30 punti già in tasca, conquistato durante la prova di improvvisazione. Prima della performance ha spiegato di essere intenzionato a godersi ogni istante di questa esperienza:

"Le esibizioni le farò sempre. O con una gamba o con un braccio. Quando è il momento, sarò sempre pronto a farle. Io vivo questa esperienza giorno dopo giorno, non so neanche se arriverò a sabato. Non ho quell'obiettivo. Ogni giorno mi godo quello che succede. Fare Ballando mi rende felice perché, in un periodo difficile della mia vita, mi ha dato spensieratezza e la possibilità di mettermi alla prova. Questo mi fa sentire vivo. Se le cose non mi vengono, questo mi fa andare fuori di testa".

I giudizi della giuria

Andrea Iannone e Lucrezia Lando si sono esibiti in un valzer sulle note della canzone Le tasche piene di sassi di Jovanotti. Carolyn Smith ha notato delle imprecisioni, ma è anche apparsa soddisfatta dell'esibizione. Ha notato anche una certa alchimia tra il pilota e la sua insegnante. Per Selvaggia Lucarelli, invece, quello che ha visto è stato "un po' poco" per essere già alla sesta puntata: "Se non farai un salto in più, sarai uno dei prossimi candidati all'eliminazione". Non è stato d'accordo Ivan Zazzaroni, che al contrario ha visto un'evoluzione in positivo. Si è aggiudicato 35 punti dalla giuria, per un totale (con il tesoretto) di 65 punti.