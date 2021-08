Catherine Zeta-Jones sarà Morticia Addams nella serie Netflix di Tim Burton Scelta perfetta per il ruolo che in passato fu di Carolyn Jones e Anjelica Huston, tra le altre: la matriarca della Famiglia Addams, nella serie Mercoledì diretta da Tim Burton, avrà il volto di Catherine Zeta Jones. Nei panni del marito Gomez, invece, troveremo il grande caratterista Luis Guzman.

A cura di Valeria Morini

Il cast di Mercoledì, la serie Netflix diretta da Tim Burton e incentrata sul personaggio della celeberrima Famiglia Addams, si arricchisce di un nome a dir poco ghiotto: chi se non la mora e sensuale Catherine Zeta-Jones poteva interpretare la madre della protagonista, Morticia Addams? L'attrice premio Oscar per Chicago sarà la nerovestita matriarca che ai boccioli di rosa predilige le spine. La serie si comporrà di otto episodi, sulla piattaforma streaming a febbraio 2022.

Luiz Guzman sarà Gomez Addams

E non è finita qui, perché nel cast entra anche un altro nome, per il ruolo dell'elegante marito di Morticia, Gomez Addams. Si tratta di un attore portoricano, proprio come il compianto Raul Julia nei film degli anni 90: per chi ha l'occhio allenato a grande e piccolo schermo, Luis Guzmán non ha bisogno di presentazioni visto che è uno dei più iconici caratteristi di Hollywood, con una filmografia sterminata. Era Pachanga in Carlito's Way di Brian De Palma e ha lavorato anche nelle serie Oz e Narcos. La protagonista Mercoledì sarà invece la giovane Jenna Ortega.

Cosa sappiamo di Mercoledì

C'è da scommettere che Burton tirerà fuori nel migliore dei modi il lato dark e al contempo ironico della saga dedicata alla famiglia più inquietante e divertente al tempo stesso dello schermo. La trama di Mercoledì, scritta dagli autori di Smallville" Al Gough e Miles Millar ci svela che si tratterà di una sorta di teen drama fantasy, con la figlia degli Addams studentessa della Nevermore Academy, chiamata a risolvere misteri soprannaturali e omicidi.

Le attrici che sono state Morticia Addams

Morticia Addams, da nubile Morticia Frump, è un personaggio creato da Charles Addams negli anni 30 per le vignette del New Yorker. La prima attrice a interpretarla è stata Carolyn Jones nella serie televisiva La famiglia Addams degli anni sessanta. Nello special televisivo del 1973, The Addams Family Fun-House, aveva invece il volto di Liz Torres. Resta indimenticabile Anjelica Huston, nei due film diretti da Barry Sonnenfeld, La famiglia Addams (1991) e La famiglia Addams 2 (1993). Pochi ricordano invece il successivo film La famiglia Addams si riunisce, con la biondissima Daryl Hannah in versione corvina e la serie La nuova famiglia Addams con Ellie Harvie.