in foto: Aggressione al giornalista di Ore 14

Ci risiamo. Dopo la troupe di Chi l'ha visto? anche i giornalisti di Ore 14 e de La vita in diretta sono stati aggrediti e minacciati a Mazara del Vallo mentre indagavano sulla scomparsa di Denise Pipitone. A parlare dell'accaduto è stato Alberto Matano, nel corso della puntata de La vita in diretta di martedì 15 giugno. Il conduttore ha fatto sapere:

"A Mazara del Vallo ci sono tanti colleghi che stanno cercando di fare luce sui punti oscuri. C'è un collega che lavora per Milo Infante e il programma Ore 14, Fadi. Stamattina stava cercando di intercettare i familiari di Gaspare Ghaleb, l'ex fidanzato di Jessica Pulizzi e guardate cosa è successo".

L'aggressione al giornalista di Ore 14

Nelle immagini mostrate, un uomo si avvicina con fare minaccioso al giornalista, mentre quest'ultimo tenta di calmarlo: "Non ti devi arrabbiare". L'uomo, tuttavia, gli lancia un casco e inizia a inveire: "Vattene, me ne sbatto la min***a, capisci? Vattene che ti ammazzo". I toni sono simili a quelli riservati da altri cittadini ai giornalisti di Chi l'ha visto? nei giorni scorsi. L'inviato di Ore 14 prova nuovamente a placare i toni: "Ma perché mi deve ammazzare?". Ma dall'altra parte trova un muro. L'uomo urla: "Ci avete rotto il ca**o". Poi continua a minacciare l'inviato aggiungendo: "Io non ho niente da perdere".

Le minacce all'inviata de La vita in diretta

in foto: Lucilla Masucci, inviata de La vita in diretta

Alberto Matano, dopo aver trasmesso il filmato delle minacce all'inviato di Ore 14, si è detto solidale con lui e ha spiegato che anche la giornalista de La vita in diretta, Lucilla Masucci, si è ritrovata in una situazione analoga: "Siamo solidali con i colleghi di Ore14, a Fadi che era lì a fare il suo lavoro di cronista. A fare le domande, cercando le persone. Nessuno invade il campo di nessuno. Il lancio del casco e le minacce che avete sentito sono inaccettabili. Tutto questo è accaduto anche a Lucilla Masucci nei giorni scorsi". Così, il conduttore ha mostrato quanto è accaduto all'inviata. Masucci viene aggredita verbalmente da una donna che si dice pronta a "spaccare" la telecamera. Poi un uomo la incalza: "Con me neanche 50 poliziotti ce la fanno, mi volete fare diventare pazzo? Fuori, fuori da casa mia". Masucci prova a costruire un dialogo con lui: "Mi devi aiutare a capire perché reagite così" e lui la minaccia: "Tu mi devi aiutare a non farti ammazzare quando esci fuori". Masucci ha spiegato a Matano: "Sia io che il collega stavamo cercando di parlare con Gaspare Ghaleb. È l'unico ad essersi beccato due anni per falsa testimonianza in questa storia. Dopo 17 anni, è possibile porgli delle domande e avere delle risposte?".