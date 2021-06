in foto: A sinistra Filomena Rorro, a destra l’uomo che ha insultato Francesco Paolo Del Re

Gli inviati di Chi l'ha visto? Francesco Paolo Del Re e Filomena Rorro sono stati pesantemente minacciati e insultati mentre si trovavano a Mazara del Vallo per indagare sulla scomparsa di Denise Pipitone. Federica Sciarelli ha trasmesso i video di quanto accaduto nel corso della puntata trasmessa mercoledì 2 giugno. La conduttrice, poi, ha commentato: "C'è Mazara e Mazara, c'è una Mazara che si sente disturbata dai giornalisti. A noi è capitato spesso".

Gli insulti a Francesco Paolo Del Re

Francesco Paolo Del Re si era recato a Mazara Del Vallo in cerca di nuovi testimoni in grado di fare chiarezza su quanto accaduto l'1 settembre 2004, giorno della scomparsa Denise Pipitone, la figlia di circa 4 anni di Piera Maggio. Mentre tentava di realizzare un servizio per la trasmissione di Rai3 Chi l'ha visto?, un uomo si è scagliato contro di lui e, alzando la voce, ha inveito: "Testa di ca**o, vattene. Avete scassato il ca**o, pezzi di mer**. Cog**one. Via, stron**, vi stacco la testa. Pezzi di mer**. Mer**, siete mer**. Pezzi di mer**". Sia l'inviato che il cameraman si sono allontanati. Federica Sciarelli non ha nascosto la sua amarezza per l'accaduto:

"C'è una parte che non è stata registrata, che è ancora più brutta. Non è una bella scena. L'operatore ha detto: ‘Guardate, io qui non ci vengo più'. Ma sono poche persone. C'è anche una parte della città che vuole la verità e si interroga. Noi abbiamo visto delle fiaccolate, c'è una città partecipe".

Le minacce a Filomena Rorro

in foto: Anna Corona

Filomena Rorro ha tentato di intervistare Claudio Corona, fratello di Anna, per chiedergli conto delle persone che sostengono che a Mazara Del Vallo ci sia una sorta di timore nei confronti della loro famiglia. L'uomo si è difeso: "La famiglia Corona è estranea a tutto ciò che state dicendo. Non hanno motivo di avere paura della famiglia Corona. I legali risponderanno alle domande". Rorro, allora, ha tentato di parlare con Anna Corona. La donna ha chiesto alla giornalista di attenderla sotto la sua abitazione. Mentre si trovava sotto casa di Anna Corona, Rorro è stata minacciata. Nel servizio andato in onda, si sente una voce che dice: "Vi stiamo guardando perché prima o dopo fate una brutta fine". Insomma, c'è ancora chi spera che la verità sulla piccola Denise Pipitone non venga a galla, ma – come già precisato da Federica Sciarelli – la maggior parte degli abitanti di Mazara Del Vallo è al fianco di Piera Maggio.