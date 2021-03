Carosello Carosone è il titolo del film che la Rai ha dedicato al grande artista Renato Carosone e che andrà in onda il 18 marzo, in prima visione su Rai1. È uno dei film più attesi della nuova stagione dai Rai1 e racconterà la genesi del mito di Renato Carosone. Partito da zero, seguiremo l'ascesa ai vertici delle classifiche internazionali del musicista napoletano più famoso al mondo. Un'avventura che vede come protagonista il giovane Eduardo Scarpetta, figlio dell'attore Mario e pronipote di Eduardo Scarpetta e Eduardo De Filippo.

La trama di Carosello Carosone

New York, 1958. Renato Carosone sta provando i brani per il concerto che di lì a poco terrà alla Carnegie Hall con il celebre trio formato da Gegè Di Giacomo e Peter Van Wood. Mentre si trova al piano ricorda i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera ritrovandosi giovane pianista al servizio dei cantanti lirici. Giunto a Massawa come leader di una big band, scopre i ritmi africani, lo swing e il jazz che imperversano in America. L'incontro con Lita, l'amore della sua vita, una ballerina veneziana e ragazza madre, della quale adotterà il figlio Pino. Nel mentre, la carriera di Carosone cresce a dismisura, forte della capacità di una nuova linfa alla musica napoletana unita dai ritmi jazz che hanno regalato perle quali "Maruzzella", "Torero", "Tu vuò fa l'americano".

Il cast completo di Carosello Carosone: attori e personaggi

Il giovane Eduardo Scarpetta è Renato Carosone, Vincenzo Nemolato è Gegè Di Giacomo, Ludovica Martino è la moglie di Renato Carosone, Flavio Furno è Nicola Salerno, Nicolo Pasetti è Peter Van Wood. Le musiche sono curate dal maestro Stefano Bollani. Scritto da Giordano Meacci e Francesca Serafini, tratto dal libro Carosonissimo scritto da Federico Vacalebre, edito da Arcana Editore, Carosello Carosone è una produzione Groenlandia in collaborazione con Rai Fiction, prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia.