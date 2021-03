Il Festival di Sanremo 2021 ancor prima di iniziare è stato travolto dalle polemiche, relative alla necessità di mettere in piedi l'intera macchina della kermesse in un momento così delicato, che sono poi sfociate una volta andate in onda le serate, in un continuo commento sugli ascolti televisivi, decisamente più bassi dello scorso anno. Ad intervenire sulla questione è stato Carlo Conti, che di Festival ha una certa esperienza, e raggiunto fa Rtl 102.5 ha elogiato la professionalità di Amadeus e Fiorello.

Le raccomandazioni prima del Festival

L'ultima edizione di Sanremo condotta da Carlo Conti risale a 4 anni fa, nel 2017, terzo anno consecutivo a capo del Festival e il presentatore toscano ricorda quegli anni, aggiungendo le raccomandazioni e gli auguri da lui fatti ai suoi successori: "Quando ho fatto Sanremo mi sono divertito, non è stato facile. Sia ad Amadeus sia a Baglioni, quando hanno avuto l’incarico di condurlo e ci siamo sentiti per fargli l’in bocca al lupo, ho detto: ‘Ricordatevi che a Sanremo uno starnuto diventa una broncopolmonite, qualsiasi cosa è amplificata. Noi commentiamo tutto, facciamo polemica su tutto, ma bisogna essere dentro alle cose per viverle e per poterle commentare al meglio". Le polemiche, infatti, e anche le critiche non sono tardate ad arrivare e sebbene quello del 2020 sia stato il Sanremo dei record, quello del 2021 rischia di essere quello più discusso in assoluto.

Il supporto ad Amadeus e Fiorello

Su quanto è stato detto in questi giorni, soprattutto in relazione agli ascolti e al flop di questo Sanremo, se comparato con quello precedente che aveva al timone la stessa coppia in conduzione, Carlo Conti dice la sua elogiando il lavoro di Amadeus e Fiorello e sottolineando l'importanza del Festival come "evento" che quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, è venuto meno: