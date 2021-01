Carlo Conti e lo scherzo sul palco a Fiorella Mannoia: “Puoi andare adesso, continuo io”

Sul palco de La musica che gira intorno, Carlo Conti prende in giro la conduttrice e protagonista della serata Fiorella Mannoia. Dopo avere presentato una sua canzone, in pieno stile Sanremo, il presentatore Rai sale sul palco e finge di congedarla per prendere il suo posto: “Grazie Fiorella, puoi andare. Continuo io”.