Capodanno di Canale 5, l’indiscrezione: “Si torna in piazza” Mediaset pensa ad un ‘ritorno alla normalità’ per l’addio al 2021. Canale 5 saluta il Grande Fratello VIP e dà spazio al ritorno in piazza nell’ultimo il giorno dell’anno? La tradizionale serata a Bari, ricca di ospiti, musica ed intrattenimento potrebbe diventare realtà. Ecco le ultime indiscrezioni al riguardo.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo Mediaset non sembra avere le idee chiare. Nelle ultime ore la notizia dello stop ancor prima di partire di Back To School di Nicola Savino ha stravolto alcuni piani. Anche altri programmi, già in corso, non sembrano avere piani ben chiari. Alcune tracce diramate da Publitalia hanno lasciato in sospeso un conto: riguarda il Grande Fratello VIP. Come tutti ricorderanno, lo scorso anno l'Italia era in piena emergenza Covid: il coprifuoco ed il lockdown forzato nei giorni di festa hanno portato davanti il piccolo schermo molte più persone rispetto gli anni passati. Il reality di Alfonso Signorini prese il posto del tradizionale show di fine anno su Canale 5, in piazza: cosa succederà quest'anno?

Capodanno di Canale 5: si torna in piazza o ancora spazio al GF Vip?

Il portale Davidemaggio.it lancia la novità. Per il prossimo Capodanno, ormai vicino, Canale 5 ha voglia di tornare a respirare aria di normalità, dopo anni difficili causa Covid. Mediaset, secondo quanto si legge, sta pensando di regalare nuovamente ai telespettatori il tradizionale ‘Buon anno' in piazza. La diretta dell'ultimo giorno del 2021 potrebbe tenersi a Bari, città pugliese che ha già ospitato il Capodanno nel 2018 e nel 2019.

TvBlog fa sapere che non è ancora arrivata conferma da Cologno Monzese: la seconda opzione resterebbe in ogni caso il Capodanno bis del Grande Fratello VIP.

Quando finisce il GF Vip?

I fan del reality condotto da Alfonso Signorini sono già abituati alla maratona che ha scandito l'edizione precedente, quella che ha visto Tommaso Zorzi vincitore. Non si conosce ancora la data esatta di ‘chiusura' della Casa più spiata dagli italiani: circolano voci che anticipano un prolungamento dello show a febbraio 2022.

Non è più certa, dunque, la chiusura a dicembre 2021: nell'ultimo mese dell'anno, qualora si optasse per il prolungamento, potrebbero entrare in Casa nuovi concorrenti.