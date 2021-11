Back to school cancellato, il nuovo programma di Nicola Savino non andrà in onda Dopo diversi rinvii, stando a quanto riporta DavideMaggio, i vertici Mediaset avrebbero visionato alcune delle puntate già registrate, optando per la bocciatura ad un passo dalla messa in onda della prima puntata. Su Italia1 era stato già trasmesso anche il promo, nonostante non ci fosse ancora una data certa per il via. Nella prima puntata del programma, in prima serata, avremmo dovuto vedere protagonisti Giulia Salemi, Eleonora Giorgi, Vladimir Luxuria, Nicola Ventola, Clementino e Ignazio Moser.

A cura di Giulia Turco

Sfuma il nuovo progetto per Nicola Savino

Nicola Savino dunque al momento dovrà accontentarsi solo della conduzione de Le Iene al fianco delle co conduttrici che si stanno alternando insieme a lui in studio di puntata in puntata. Salta l’idea di un programma tutto suo e salta dunque la novità di Back to school, il programma prodotto da Blue Yasmin, stessa società di produzione di programmi come La Caserma, Canzone Segreta, Game of Games. L’idea, in questo caso, era quella di portare una serie di Vip, diversi in ogni puntata, a ripetere l’esame della quinta elementare, con l’aiuto di bambini dai 6 agli 11 anni. Il format, stando a quanto anticipava il promo, si sarebbe dovuto svolgere in una vera scuola.

Chi sarebbero stati i concorrenti di Back to school

Nel corso delle puntate, si sarebbero dovuti alternare in totale 25 concorrenti (5 in ognuna), molti dei quali erano volti già noti al mondo dei programmi Mediaset. Del cast facevano parte Paola Caruso, Clementino, Denis Dosio, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Random, Giulia Salemi, Nicola Ventola, Maria Teresa Ruta, Totò Schillaci, Gianluca Zambrotta, Andrea Zelletta, Lory Del Santo, Martina Hamdy, Eleonora Pedron, Flavia Vento e Scintilla.