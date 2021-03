Scoppia il caos ad Amici 20 nel daytime mandato in onda il 10 marzo. In vista dell'ammissione alla fase serale del talent, che va in onda da sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5, la sempre severissima Alessandra Celentano ha convocato gli allievi ballerini Martina Miliddi, Rosa Di Grazia, Alessandro Cavallo, Serena Marchese e Tommaso Stanzani. L'insegnante di danza ha dichiarato senza mezzi termini a Martina che non solo non è migliorata, ma sarebbe addirittura peggiorata: per questo motivo non meriterebbe di accedere al serale.

La domanda di Alessandra Celentano

La Celentano ha chiesto agli altri allievi di esporsi chiedendo se, a loro parere, pensano che Martina meriti quanto o più di loro di andare avanti. Alessandro ha ammesso: "Penso di meritare il serale più di Martina, mi sento più versatile di lei in tutta sincerità. Io ci tengo più di qualsiasi altra cosa a questo posto". Gli altri hanno evitato di essere così diretti e hanno preferito non sbilanciarsi sul conto della collega. È scaturita inoltre una lite tra la Celentano e Rosa, che si è infuriata con la Maestra: "Nella danza non contano solo le doti naturali, chi non è stato premiato da Madre Natura con un collo del piede adatto non può fare il ballerino?". La Celentano ha ribadito di essere convinta che Martina non meriti il serale: "Non vedo niente di positivo in te". La ragazza, dal canto suo, ha sostenuto di aver lavorato tanto e in condizioni difficili, tanto da aver dovuto preparare un musical in due settimane. Alla fine, ha ammesso che secondo lei meriterebbe di andare al serale insieme a Rosa (che ha già il posto assicurato), Tommaso e Samuele, lasciando dunque fuori Serena e Alessandro.

Lo scontro tra Martina e Alessandro

Al rientro in casetta, Martina si è sfogata, arrabbiatissima con Alessandro: "Ha fatto il parac*lo. ‘Sono molto più versatile'. Prova a ballare quello che ballo io e prova a fare un musical. Solo perché c’era la Celentano. Si pensa così versatile? Perché [la Celentano] deve dire che sono meno brava degli altri? Ha un muro verso di me e non vuole guardare quello che faccio. Alessandro dice che è più versatile di me quando ha studiato latinoamericano per 45 minuti e io faccio classica da 4 mesi e i musical”. Alessandro ha espresso il suo parere, scontrandosi con Tommaso che lo ha rimproverato per essere stato così diretto e poi con Martina, che è scoppiata a piangere per le sue parole.

Al serale, da 1 a 10, ci tengo 14. Sono stato il primo a dire che lei nel suo è fortissima, io sono più versatile. Anche io ho sempre cercato di sviare queste domande, ma arrivi a un punto in cui non puoi più farlo. Non ho detto che lei non è versatile, ho detto che io lo sono di più. Ho parlato di me stesso, non c'è niente di male. Questa è la mia seconda possibilità, ho detto solo questo. Cosa c'è di male? (video completo)

Il serale già assegnato: ecco chi è entrato (SPOILER)

In realtà, quanto visto nel daytime risale ad alcuni giorni fa e la puntata di sabato 13 marzo che vedrà l'assegnazione delle maglie per il serale è già stata registrata. SPOILER: a differenza di quanto pensavano i ragazzi, nessuno è rimasto fuori. Tutti gli allievi sono stati ammessi al serale che parte, come dicevamo, il 20 marzo, sotto l'egida del nuovo direttore artistico Stéphane Jarny. Passano dunque i 10 cantanti (Aka7even, Deddy, Enula, Esa, Gaia, Ibla, Leonardo, Raffaele, Sangiovanni e Tancredi) e i 7 ballerini (Alessandro, Giulia, Martina, Rosa, Samuele, Serena e Tommaso), che concorreranno tutti alla vittoria finale della ventesima edizione.