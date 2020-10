Una bufera social che rischia di diventare anche televisiva si è abbattuta su Andrea Zelletta, concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Qualche ora fa nella Casa, Andrea si è lasciato andare a una battuta di cattivo gusto riferita alle donne della Casa. L’episodio è cominciato con un invito rivolto a Matilde Brandi. L’ex tronista fidanzato con Natalia Paragoni era in giardino quando si è rivolto così alla coinquilina: “Noi le facciamo annoiare? Vieni qua Matilde, che non ti faccio sentire più mamma”. Poco dopo, ancora in giardino, Zelletta avanza di nuovo e, rivolto alle compagne di gioco con figli, lancia un poco seducente invito: “Tutte le mamme qui, venite. Vi facciamo diventare giovani di nuovo, venite. Altro che mamme. Vedi il pis***o”.

Ma si tratterebbe di un’imitazione degli sketch di Pio e Amedeo

Le frasi di Andrea sono finite in tendenza sui social con centinaia di utenti che hanno etichettato il commento del concorrente del GF Vip come sessista. In realtà, però, pare che le espressioni di Zelletta non fossero caricate di alcun intento offensivo. Andrea, secondo alcuni degli utenti che stavano guardando la diretta del reality su Mediaset Extra, si sarebbe semplicemente prodotto in una imitazione degli sketch di Pio e Amedeo, famoso duo comico pugliese che non è nuovo a gag di questo tipo, pensate allo scopo di prendere in giro i modi di fare dell’italiano medio.

Andrea Zelletta vicino a Elisabetta Gregoraci

Fidanzatissimo con Natalia Paragoni, modella conosciuta a Uomini e Donne, Andrea si sta lentamente avvicinando a Elisabetta Gregoraci. Tra i due sembrerebbe essere nata una simpatia ed è spesso l’ex tronista a cercare la donna, sebbene non ci siano state prese di posizione palesi. Più volte, infatti, Zelletta ha chiarito di essere profondamente legato alla compagna che lo osserva fuori dalla Casa. Quella con Elisabetta, dunque, potrebbe essere solo un’amicizia senza alcun risvolto romantico.