Brenda Asnicar era Antonella ne Il mondo di Patty, la serie tv argentina per ragazzi targata Disney Channel, conosciuta anche con il nome originale di Patito Feo. A distanza di 14 anni dal successo della serie, l'attrice e cantante argentina, che nel frattempo ha lavorato come modella per diversi brand, creato una linea di abbigliamento e avuto una relazione con il calciatore argentino Carlos Tevez, fa un tuffo nel passato e torna a cantare "Las Divinas". Un omaggio alla serie tv che le ha regalato il successo, andato in onda durante l'ultima puntata dello show argentino Los Mammones: il video è diventato virale su Twitter in poche ore. Nel frattempo, Brenda Asnicar ha fatto sapere la sua intenzione di incidere un duetto con Laura Esquivel, l'ex protagonista della serie.

Brenda Asnicar sullo scandalo di Juan Darthés

Nel 2018 l'attore Juan Darthés, protagonista de Il mondo di Patty, è stato travolto da uno scandalo che ha sconvolto l'opinione pubblica latino americana. Una delle attrici della serie, Thelma Fardin, ha denunciato di ave subito violenze sessuali da parte dell'attore, solo diversi anni dopo la messa in onda del teen drama. "È stata una situazione da film dell'orrore", ha racconta Brenda Asnicar, che si è detta estranea alla vicenda: "Io non ho mai visto niente. Ho visto delle situazioni, però non di questo tipo. Sono rimasta sotto shock, è stata una sorpresa", ha raccontato l'attrice. "Io volevo bene a Juan, voglio bene alla sua famiglia, non so davvero cosa possa essergli successo".

Lo scandalo violenze sessuali che ha travolto Il mondo di Patty

La denuncia era partita da una rivelazione choc, un racconto agghiacciante da parte dell'attrice Thelma Fardìn, che aveva rivelato tutti i dettagli della violenza sessuale subita da Juan Darthés, all'epoca 45 anni. La giovane attrice ne aveva solo 16: lui avrebbe provato a baciarla sul collo più volte, lei lo avrebbe, lui avrebbe proseguito. Le avrebbe chiesto di toccarlo, le avrebbe mostrato il pene in erezione: "Mi ha buttata sul letto, mi ha tolto i pantaloncini, mi ha fatto del sesso orale". Lei sarebbe rimasta impietrita e scioccata quando lui su di lei, avrebbe iniziato a penetrarla. Alla fine, verrà salvata solo dall'arrivo di una compagna nella stanza. Dopo di lei, altre giovani attrici hanno denunciato episodi di violenza simili da parte dell'attore: Calu Rivero che conobbe l'attore sul set della telenovela Dulce Amor; a cui seguirono le confessioni di Anita Coacci e Natalia Juncos. Nel 2019 Darthés è stato incriminato per violenza sessuale dal tribunale del Nicaragua, ma l'attore è fuggito in Brasile.