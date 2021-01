La conduttrice pugliese ha compiuto 40 anni e per l'occasione si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Gente, dove ha ripercorso la sua carriera nel mondo dello spettacolo e anche lontano dalle luci della ribalta: "Ho da raccontare tre vite", ha dichiarato scherzando Bianca Guaccero alla nota rivista.

Gli inizi come attrice

Quarant'anni di cui quasi venti nel mondo dello spettacolo, tra cinema e televisione, dove Bianca Guaccero ha saputo distinguersi per bravura e determinazione. Il suo talento, la sua professionalità l'hanno resa uno dei volti più amati dal pubblico italiano che tutti i pomeriggi la guarda in diretta su Rai2 con Detto Fatto, il factual che ormai la vede al timone da ben tre anni. Contattata dal settimanale Gente racconta i suoi inizi come attrice:

Al primo provino senza mia madre non mi sarei mai presentata. Sono stata scelta, tra 900 ragazze, per il film ‘Terra bruciata' con Raoul Bova e Giancarlo Giannini. Anche se non mi tiro mai indietro quando c’è da stare al centro dell’attenzione, nel profondo sono timida e recitare mi fa superare ogni insicurezza.

Bianca Guaccero mamma di Alice

Ma il ruolo che l'ha resa più felice l'ha interpretato lontano dalla macchina da presa, ed è quello di mamma. Durante la sua storia d'amore con il regista Dario Acocella, Bianca ha dato alla luce la sua unica figlia: "Alice mi ha permesso di conoscermi meglio, dandomi una nuova prospettiva di vita". L'amore, però, non è bastato a tenere unita la coppia che, dopo diversi anni insieme, ha deciso di prendere strade diverse. L'amore per sua figlia le ha permesso di andare avanti in questi anni senza cercare spasmodicamente un altro compagno, come racconta sulle pagine della nota rivista:

Sono esigente, testarda, vedo il mondo con i miei occhi e la mia sensibilità e spero che lo stesso sguardo l’abbiano le persone che mi stanno accanto. L’amore? Non cerco a tutti i costi un fidanzato, ma spero di incontrare una persona con la quale condividere un amore semplice, spontaneo, maturo.

Il rapporto con i fan

Dopo essere stata protagonista di alcune fiction televisive anche di successo, Bianca Guaccero ha poi abbracciato il mondo della conduzione. Da quando è al timone di Detto Fatto, su Rai2, ha instaurato un rapporto molto più consapevole e diretto con i suoi fan, ai quali sente di dover rivolgere un grande ringraziamento per l'affetto che da sempre le dimostrano: