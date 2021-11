Bianca Gascoigne a Ballando con le stelle rivela la malattia: “Soffro di disformismo corporeo” Bianca Gascoigne ha vinto la quinta puntata di Ballando con le stelle e ha fatto parlare di sé per il suo racconto interiore: soffre di disformismo corporeo.

Bianca Gascoigne ha vinto la quinta puntata di Ballando con le Stelle. La sua esibizione, in coppia con Simone Di Pasquale, ha raggiunto un totale di 78 punti ed è stata presentata con una storia di accompagnamento che ha fatto breccia nei giudici, ma soprattutto nel pubblico a casa. La figlia di Paul Gascoigne ha rivelato di non sentirsi bella come appare a tutto il mondo. Soffre infatti di un disturbo noto come disformismo corporeo: "È tutto nella mia testa, mi vedo brutta e non mi piaccio". Nella clip di presentazione, Simone Di Pasquale le è stato accanto: "Sei bellissima".

Il dramma di Bianca Gascoigne

Nella clip che ha presentato il tango che ha poi decretato la sua vittoria in coppia con Simone Di Pasquale, Bianca Gascoigne si racconta così: “È un disturbo che non mi fa vedere il mio fisico come lo vedono gli altri. Io vedo una versione di me stessa più grassa. Vorrei una bacchetta magica per non sentimi in questo modo. Sto bene con me stessa, come mi relaziono con gli altri, quella che sono ma non sarò mai contenta del mio corpo, di quello che vedo. Anche se dovessi vedere molto magra, troverei comunque qualcosa di diverso che non mi piace. Mi piacerebbe che le cose cambiassero, ma non credo che succederà”.

La reazione di Simone Di Pasquale

Simone Di Pasquale ha cercato di rincuorare Bianca Gascoigne usando queste parole: "Tu vedi una cosa che non c'è. Non sei grassa, ma dove sei grassa? Guarda la vita, guarda i fianchi, queste sono le ossa. Non vedi quello che vediamo noi. Noi vediamo che sei una bellissima ragazza. Per te sei brutta? Ma dove? Tutti quando dicono che sei bella, simpatica e sexy. Capito?". Nella clip, Bianca Gascoigne non è riuscita a trattenere le lacrime.

Il disformismo corporeo

Il disformismo corporeo è un disturbo e si caratterizza per la preoccupazione di più di un difetto percepito nel proprio aspetto fisico. Questa preoccupazione causa una sofferenza cronica e clinicamente compromettente per le attività sociali, lavorative, scolastiche e per tutti gli altri ambiti che presuppongono un qualche tipo di relazioni.