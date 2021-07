Eccoci all'ennesimo caso di una conduzione da casa per un volto della televisione. Stavolta tocca a Bianca Berlinguer, costretta a causa del Covid-19 a presentare Cartabianca in videocollegamento dalla sua abitazione. Per fortuna la conduttrice non risulta contagiata, almeno al momento, ma la scoperta di essere stata a contatto con una persona positiva l'ha costretta a un periodo di quarantena e autoisolamento.

Bianca Berlinguer a contatto con una persona positiva

L'annuncio è arrivato all'inizio della puntata di Cartabianca in onda martedì 30 marzo. "Questa sera, lo state vedendo tutti, non sono nello studio, come sempre, ma andrò in onda dal soggiorno di casa mia", ha esordito la giornalista, "anche a me è capitato, come a tanti italiani, di entrare in contatto con una persona positiva e dunque sarò in isolamento ancora per alcuni giorni". In studio Enrico Lucci e Simona Ventura, mentre gli altri ospiti sono intervenuti in collegamento. Il programma di approfondimento su attualità e politica va in onda ogni martedì in prima serata su Rai3.

Conduttori da casa per il Covid,

L'episodio è solo l'ennesimo di questa lunga stagione televisiva ai tempi della pandemia di coronavirus. Ci sono stati conduttori che hanno presentato con il Covid, quando in presenza di sintomi leggeri, come nel caso di Carlo Conti con Tale e Quale Show (più avanti il conduttore passò un periodo in ospedale) o Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. A ottobre Bianca Guaccero è stata costretta a un periodo di quarantena ed è intervenuta solo brevemente a Detto fatto, lasciando il posto ai colleghi Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Diverso il caso di Fabio Fazio, che di recente ha condotto da Che tempo che fa da casa ma per motivi diversi dal Covid: era ancora in convalescenza dopo un piccolo intervento chirurgico.